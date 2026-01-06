Récord histórico para la minería en 2025: las exportaciones superaron los USD$5.400 millones antes de diciembre

La minería argentina atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones del sector alcanzaron los $5.406 millones de dólares (USD), un nivel que no solo marca un récord para ese período, sino que además supera en un 16% el total exportado durante todo 2024, aun sin contabilizar el mes de diciembre. Así lo sostuvo el informe Mensual de exportaciones elaborado la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, de la

Subsecretaría de Desarrollo Minero.

Según el último informe, solo en noviembre las ventas externas sumaron USD$519 millones. Con ese impulso, el acumulado de los primeros once meses del año mostró un crecimiento interanual del 30,7% y se ubicó un 56,6% por encima del promedio registrado entre 2010 y 2024.

El peso del sector en las exportaciones

En noviembre, la actividad minera explicó el 7,6% del total de las exportaciones argentinas. El protagonismo estuvo claramente en los minerales metalíferos, que generaron USD$434 millones y concentraron el 83,6% de los envíos del mes.

Dentro de ese rubro, el oro volvió a ser determinante: aportó USD$365 millones, equivalentes al 70% del total exportado por la minería en noviembre. En el acumulado anual, los metalíferos alcanzaron los USD$3.700 millones, con un crecimiento del 34,4%, impulsado por mejores precios internacionales y un aumento del 30% en los volúmenes exportados. Ese desempeño compensó caídas en otros minerales, como la plata, que retrocedió 36,9% interanual en noviembre.

Fuente: Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera con base Aduana.

El desempeño exportador también se reflejó en la balanza comercial del sector. En noviembre, las empresas que integran la cartera de proyectos mineros registraron un superávit de USD$466 millones, un 4,2% más que un año atrás y 34,4% superior al promedio de los últimos 24 meses.

Fuente: Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera con base Aduana.

Ese resultado surgió de exportaciones por USD$501 millones frente a importaciones por apenas USD$36 millones, lo que implica que las ventas externas fueron trece veces mayores que las compras al exterior. En el acumulado de los primeros once meses del año, el saldo positivo trepó a USD$4.715 millones, con un crecimiento interanual del 56,1%. La minería se consolida así como una de las dos actividades con mayor aporte neto de divisas en lo que va del siglo, dado que sus ingresos por exportaciones superan ampliamente el gasto en importación de equipos e insumos.

Destinos clave y cambios de tendencia

Las ventas de minerales argentinos continúan concentradas en pocos mercados. En noviembre, Suiza, Estados Unidos, China y Canadá absorbieron el 78% de las exportaciones del sector. En el caso del litio, la concentración fue aún mayor: China y Estados Unidos explicaron el 88% de los envíos del mes.

Fuente: Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera con base Aduana.

Sin embargo, el informe oficial destacó un cambio de tendencia en Europa. Alemania incrementó su participación en las compras de litio argentino un 39% en lo que va del año, consolidándose como un actor relevante en el marco de la transición energética.

Aun en un contexto de precios internacionales más débiles, el litio logró su mejor desempeño histórico. Entre enero y noviembre, las exportaciones alcanzaron los USD$783 millones, un 37,1% más que en el mismo período de 2024. El avance se explicó exclusivamente por un fuerte incremento de la producción: las cantidades exportadas crecieron 58,2% en el acumulado anual, impulsadas por la entrada en operación de nuevos proyectos a lo largo del año.