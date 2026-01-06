Para EE.UU. Argentina será una de las claves de la producción mundial de petróleo en 2026

Sudamérica será una región clave para el crecimiento de la producción mundial de crudo en 2026, donde nuestro país destaca como uno de los protagonistas. El crecimiento global para este año está previsto en 0,8 millones de barriles diarios, cifra de la que Brasil, Guyana y Argentina representarían 0,4 millones, según el último reporte de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Los datos siguen una tendencia vigente desde 2023, en el que crecimiento de la producción mundial del petróleo se vio impulsada por los países fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+).

Haciendo un breve recorrido de los últimos años, en 2024 la producción mundial había caído en 0,2 millones de barriles diarios: a pesar de que la producción de los países fuera de la OPEP+ había aumentado en 1,1 millones, la OPEP+ realizó recortes coordinados en su producción, lo que se reflejó en una caída global.

Sin embargo, la producción mundial de crudo se recuperó en 2025, al crecer 2,2 millones de barriles diarios en total, de los que 1,7 millones provinieron de países fuera de la OPEP+. Brasil, Guyana y Argentina llegaron a aportar el 28% del crecimiento durante el año recién finalizado, según estimó la EIA.

Vaca Muerta, la clave para Argentina

2021 fue decisivo para el ámbito petrolero en nuestro país. Antes de ese año, la producción nacional se encontraba en declive, pero fue a partir del desarrollo efectivo de Vaca Muerta que la cantidad de barriles producidos al día no han parado de aumentar.

Como fruto de este crecimiento es que Argentina llegó a ser el cuarto país que más produjo petróleo en Sudamérica durante la segunda mitad de 2025, solo por detrás de Brasil, Venezuela y Guyana, según datos aportados por la EIA.

Vaca Muerta, el corazón petrolero del país, es la única formación shale que logró ser rentable económicamente fuera de EE. UU. En 2025, Argentina por primera vez en su historia llegó producir 858.636 barriles por día, superando la marca de 858.329 barriles diarios de 1998, durante la época dorada del convencional.

El aporte de Vaca Muerta fue significativo, ya que aportó dos de cada tres barriles de petróleo diarios. Solo en la cuenca, se produjeron al día 567.500 barriles, es decir, un 66% de la producción nacional.

El offshore, crucial para Brasil y Guyana

En cambio, el offshore fue la clave para Brasil y Guyana, los otros dos países mencionados en el reporte de EIA. La producción de petróleo mar adentro los convirtió en protagonistas de la región.

El gigante sudamericano, Brasil, aumentó su producción en 2025 tras superar por primera vez los 4,0 millones de barriles diarios en octubre. La incorporación de nuevos buques de producción flotante, almacenamiento y descarga (FPSO) fue lo que lo impulsó a llegar a este récord.

En el 2025 se destacó el inicio del yacimiento Bacalhau, de Equinor, que es el primer proyecto en el país en ser operado por una empresa internacional. Junto con un FPSO implementado en febrero, ambos fueron una de las principales causas del aumento del nivel de producción en Brasil.

El caso de Guyana es llamativo por su enorme crecimiento en el último lustro: su producción aumentó diez veces entre 2020 y 2025. Ese aumento se centró sobre todo en el descubrimiento de petróleo dentro del bloque offshore Stabroek, que se explota a partir de embarcaciones FPSO como las que se utilizan en Brasil.

La producción en ese país es gestionada por ExxonMobil, en sociedad con Hess y la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Su proyecto Yellowtail ayudó a que la producción aumente a más de 900.000 millones de barriles diarios en noviembre.

La proyección de Sudamérica para 2030

En consonancia en estos datos, en noviembre la consultora noruega Rystad Energy realizó un análisis pensando a mediano plazo. En su informe, señaló la importancia de la región para el suministro mundial de petróleo fuera de la OPEP+ de cara a 2030.

Para la siguiente década, se estima que la demanda global de crudo alcance un pico cercano a los 107 millones de barriles diarios. En este escenario la OPEP+ no alcanzaría a cubrir toda la demanda, por lo que los países fuera de la OPEP+, entre ellos Sudamérica, jugarían un papel clave.

En este caso, la consultora Rystad decidió destacar a Brasil, Guyana y Surinam, de los cuales saldría más del 65% de la producción convencional de la región, con el offshore como protagonista de este crecimiento.

¿Y Argentina? Aunque el estudio no se enfoca en el shale, tampoco ignora la importancia de Vaca Muerta, que también será una fuente importante para la producción de petróleo en Sudamérica de cara al futuro.

De hecho, se proyecta que países como Argentina, Guyana, Surinam, Brasil, Colombia y Ecuador mantendrán exportaciones significativas hasta al menos mediados de 2030.