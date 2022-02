Rucci: “Hay petroleros con salarios de 50.000 pesos”

Los salarios del personal de base y el resarcimiento por el aporte a las obras sociales que no se realizó durante la pandemia fueron los dos puntos que llevaron las negociaciones de los sindicatos petroleros con las cámaras empresariales al fracaso y que terminaron en el vigente período de conciliación obligatoria.

Así lo confirmó en diálogo con Energía On, el secretario general de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci.

“El salario de los compañeros en base que están por debajo de la línea de pobreza y el reconocimiento a las obras sociales que estuvieron un año y medio sin recibir aportes y casi todas están en mala condición son las principales trabas en el acuerdo”, aseguró Rucci.

Dentro de los reclamos de los gremios también se pidió que se adelante el 10% de aumento que estaba pactado para mayo y que se reabran las paritarias. Sobre estos dos puntos no habría mayores problemas con las cámaras de operadoras CEPH y de servicios especiales CEOPE.

“No quieren reconocer a la gente que está en base 8 horas y que son los que preparan las herramientas para que en los yacimientos lleguen a todos los récords que las empresas se jactan. Es gente profesional que está cobrando sueldos de 50.000 pesos”, agregó Rucci.

Es momento que la industria reconozca a todos los hombres y mujeres que le pusieron el hombro al país y a la industria». Macerlo Rucci.

La masiva asamblea que realizó Petroleros Privados en Vaca Muerta el lunes pasado terminó en un paro general que fue levantado horas más tarde por medio de una conciliación obligatoria que oficializó el ministerio de Trabajo de Nación. Se fijaron 15 días hábiles para llegar a un acuerdo, por lo que las negociaciones seguirán hasta fin de mes.

Por otra parte, el gremialista destacó la convocatoria de la asamblea y aseguró que es una muestra del “descontento” que hay entre el personal petrolero.

“Siempre hay un ida y vuelta con las empresas, pero sorprende que no haya un reconocimiento. YPF estaba en default y con el esfuerzo de los trabajadores logramos que la industria hoy esté en otra posición. Si no reconocen esto es porque hay gente que no está a la altura de las circunstancias para negociar”, presionó Rucci.

Además, al igual que lo hizo durante la asamblea, volvió a pedir que el arco político de Neuquén y la región se involucren en las negociaciones.

Contratos on call

Tal como adelantó este medio hace unas semanas, el sindicato petrolero volvió a insistir en que las petroleras hacen “abuso” del sistema de contratación on call con las que suman servicios por períodos cortos de 2 a 3 meses y luego los discontinúan para recontratarlos nuevamente al mes.

“Es un sistema perverso que emplean las empresas y que dejan paradas principalmente a las pymes que la mayoría están prácticamente fundidas. Este es otro de los reclamos que vamos a incluir en las negociaciones”, concluyó Rucci.