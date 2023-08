Rucci y el helicóptero para petroleros: «Algunas productoras se están haciendo las vivas»

El helicóptero Medivac, que funciona como medio de evacuación de los trabajadores de la Cuenca Neuquina, fue exigido por el sindicato del sector luego de una serie de incidentes en yacimientos. El secretario general del gremio de petroleros, Marcelo Rucci, habló acerca de la aeronave y aseguró que solo participaron seis productoras, mientras que las demás «no han llamado ni para saber de qué se trata».

«Poder trabajar en conjunto era una necesidad que tenía la industria, trabajar en la seguridad a través de una app y después tener el helicóptero sanitario«, manifestó el secretario general del sindicato a La Red. «Siempre que sucede algo, el traslado es muy difícil y esto nos da tranquilidad», expresó.

Rucci informó que en estos días se va a determinar cómo será el protocolo para que las empresas puedan llamar y el helicóptero pueda asistir rápidamente. «Va a haber una base en Añelo«, informó, y aseguró que estará las 24 horas del día disponible.

«Es un tema que lo han hecho entre las empresas productoras», indicó el secretario general del gremio. «Nuestra idea era que todas tengan acceso al helicóptero, pero solo 6 o 7 han participado nada más», expuso. Planteó que el objetivo es que no haya diferencias entre quienes se interesaron en el servicio y quienes no, «pero hay algunas que no se han sumado», señaló.

Rucci comunicó que esperan saber qué empresas no se sumaron. «Vamos a hablar con esas y de persistir esta situación va a haber un problema», advirtió. «Pero por supuesto que todos los trabajadores van a tener el servicio», aseguró.

El secretario general del sindicato manifestó que el servicio «es responsabilidad de todas las empresas, no así de los vivos, como se están haciendo algunas empresas que no han participado y ni siquiera han llamado para saber de qué se trata», expresó. «Creo que es un desprecio la vida de los trabajadores, inclusive le puede suceder a ellos también», añadió.