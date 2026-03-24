San Juan avanza con el Proyecto VERSU: convertirán los residuos de casas e industrias en electricidad 

La provincia de San Juan avnaza de manera acelerada a hacia un modelo energético más sustentable con la puesta en marcha de nuevas obras del Proyecto de Valorización Energética de Residuos Sólidos Urbanos (VERSU), una iniciativa que busca generar electricidad. El proyecto consiste en una planta destinada a convertir residuos sólidos urbanos y agroindustriales en energía eléctrica.

Los trabajos se desarrollan en la localidad de Cañada Honda, en el departamento Sarmiento, y marcan el inicio de una etapa clave para esta planta de valorización energética. Impulsado por el Gobierno provincial y ejecutado por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), el proyecto se enmarca en una estrategia más amplia orientada a reducir el impacto ambiental de los residuos y, al mismo tiempo, generar energía a partir de ellos.

La propuesta combina innovación tecnológica con principios de economía circular, donde lo que antes se descartaba pasa a convertirse en un recurso útil.

Primeros avances en obra

Las tareas iniciales ya están en marcha e incluyen la perforación de un pozo de unos 280 metros de profundidad, que permitirá abastecer de agua a la planta para su funcionamiento industrial. Este recurso será clave para el proceso de transformación de los residuos.

En paralelo, se trabaja en la recuperación de equipamiento existente que se encontraba fuera de servicio. Entre ellos, la caldera de vapor ocupa un lugar central, ya que será el corazón del sistema que permitirá generar energía.

Además, el plan contempla la modernización de instalaciones, la incorporación de nuevos sistemas y la construcción de infraestructura complementaria. Uno de los puntos destacados es la futura instalación de un laboratorio ambiental, que permitirá monitorear en tiempo real el impacto del proceso y garantizar estándares de funcionamiento adecuados.

¿Cómo funcionará la planta?

El Proyecto se enfocará en aprovechar la fracción orgánica de los residuos para producir electricidad. De esta manera, no solo se reduce el volumen de basura destinado a disposición final, sino que también se genera un beneficio energético.

En su etapa inicial, la planta tendrá capacidad para procesar 10 toneladas diarias de residuos, con una potencia instalada de 435 kW. Se estima que podrá generar alrededor de 2,45 GWh al año, suficiente para abastecer a unas 1.300 viviendas.

Con este proyecto, San Juan busca posicionarse a la vanguardia en la gestión sustentable de residuos en el país. La iniciativa no solo aporta una solución ambiental, sino que también abre nuevas oportunidades en materia energética y tecnológica.

En un contexto donde la necesidad de reducir el impacto ambiental es cada vez más urgente, el Proyecto VERSU propone una alternativa concreta que apunta a transformar un problema en recurso y avanzar hacia un futuro donde la energía y el cuidado del ambiente vayan de la mano.