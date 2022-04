Saudi Aramco solicitó contratar un equipo de AESA

Si una empresa de servicios petroleros de Argentina optara por soñar, posiblemente aspiraría a que desde una de las colosales operadoras del mundo los convocara para trabajar juntos. Y eso es lo que sucedió hace muy pocos días en AESA, la empresa de servicios del grupo YPF, que recibió un pedido nada menos que de Saudi Aramco.

La petrolera estatal de Arabia Saudita es uno de los titanes de la industria a nivel mundial y se comunicó directamente con AESA para contratar el equipo snubbing que posee la firma.

“Hace 15 días recibimos unos pedidos de cotización de una empresa petrolera muy importante a nivel mundial, de Arabia, que le tuvimos que decir no”, contó el CEO de AESA, Diego Pando a Energía On.

“Para nosotros es un orgullo que alguien venga y nos pregunte si tenemos un equipo de snubbing”, indicó el titular de la firma a la vez que explicó que “le tuvimos que decir que no porque no se puede y porque estamos todavía ganando experiencia. No hay que ser soberbios y más cuando trabajás con condiciones de riesgo como este equipo”.

Cómo es el snubbing de AESA

Pando destacó que para AESA el snubbing “es un orgullo porque es un equipo que el grupo YPF estudió por varios años para traer a la Argentina. Es la única unidad que existe en Latinoamérica y es un equipo que costó 20 millones de dólares”.

El titular de la empresa de servicios explicó que el equipo “tiene la particularidad de permitir operar pozos en condiciones vivas, es decir, no ahoga el pozo para la perforación y por lo tanto mejora la productividad”.

Tras su llegada a la región en abril de 2021, el equipo realizó 22 pozos en el segmento convencional. “Fue un año de aprendizaje porque es una tecnología importante que trabaja con riesgos. Hicimos un acuerdo con Deep Well Services, que es la que nos vendió el equipo, para trasmitir el know how al equipo neuquino, y trabajamos así por un semestre y esperamos que ya el equipo local empiece a manejar el snubbing”.

La hoja de ruta de AESA marca que este mes el equipo llegará finalmente a Vaca Muerta. “Comenzamos con el rotado de tapones que es en lo que realmente el equipo da mayor eficiencia especialmente para ramas laterales de más de 3000 metros”, destacó.

Y remarcó ante el pedido de Saudi Aramco “lo que nos da es la potestad de decir no nos equivocamos con este equipo, porque si el mundo está mirando esto, qué bueno que esté acá en Argentina y en Neuquén, para darle más productividad a Vaca Muerta”.

Pese a este éxito, desde la firma aún no se definió la adquisición de una segunda unidad . “Somos parte de YPF pero venimos de recomponiéndonos de todas las inversiones. Tenemos que hacer pie, aprender a operarlo y mostrar resultados y después ojalá el mercado y la industria lo demanden y los resultados de la compañía acompañen”, señaló.

AESA cerró un buen 2021. “El año pasado fue un año raro porque empezó a la expectativa de lo que iba a pasar y después repuntó y terminó siendo un año con buena actividad, con proyectos que se retomaron de años anterior y nuevos proyectos”, describió el CEO de la firma.

Para este año la hoja de ruta es mucho más desafiante: “es un ramp up, el año pasado nos puso en un nivel que nos exige un nivel superior tanto en downstream con grandes obras, también en upstream con mucha actividad ”.

Pero no todo es no convencional para la firma, y Pando destacó que “continuamos con las plantas inyección polímero en las cuencas del sur porque se rotan de ubicación”.

Y contó que junto a YPF se avanza en una nueva iniciativa. “Tenemos un proyecto muy desafiante para hacer una planta de polímeros con tecnología nacional que está muy bueno poder hacerlo acá como país y ojalá que salga. El año pasado trabajamos todo el año en eso y esperamos que se concrete pronto”, remarcó.