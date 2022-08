Segmentación: advierten que el gobierno viola el DNU lanzado hace apenas dos meses

El consultor especializado y exsecretario de Combustibles de la Nación, Cristian Folgar, alertó que los detalles dados la semana pasada por el nuevo equipo de la secretaría de Energía de la Nación sobre la segmentación energética violan el DNU 332/2022 que emitió el mismo gobierno hace apenas dos meses.

El especialista explicó que “hubo un DNU que fijaba los parámetros y lo que se anunció que se va a hacer no tiene nada que ver con el DNU. Por lo cual tenemos un DNU, que es como una ley, que instruye al Poder Ejecutivo a hacer una cosa y el Poder Ejecutivo está haciendo otra”.

En diálogo con el programa Cosechas y Negocios, Folgar señaló que “por ejemplo, el DNU dice que las familias de ingresos medios iban a tener un incremento en sus facturas del 80% del coeficiente de variación salarial del año pasado y eso ya no corre”.

Además, remarcó que “esa ley dice también que las familias de menores ingresos recibirían un incremento en sus facturas de hasta el 40% del coeficiente y eso tampoco se aplicaría”.

A su vez, destacó que “el DNU no habla de topes al consumo y lo que los funcionarios anunciaron sí habla de topes al consumo, con lo cual si bien se hicieron audiencias públicas para explicar la segmentación, se explicó la segmentación que no se va a hacer, no la que se va a hacer porque la que se anunció (la semana pasada) nunca se discutió y tampoco nunca se publicaron los cuadros tarifarios”.

En ese sentido, Folgar indicó que tal como publicó Energía On el fin de semana, “sabemos que se van a retirar los subsidios pero no sabemos a hoy qué van a pagar los usuarios de la categoría 1 porque no sabemos a qué precio, porque no se han publicado los cuadros tarifarios nuevos”.

A raíz de esto, es que el consultor indicó que “más allá de entrar en el debate legal, es necesario que la gente sepa qué es lo que va a pasar, porque sino no hay manera de que reaccionen en cuanto a consumo, que sepan qué hacer, a qué atenerse. Corremos el riesgo de que la gente se entere después de haber consumido lo que tiene que pagar y eso sí es un lío en términos legales”.

Para el exsecretario de Combustibles de la Nación, la conferencia de prensa realizada la semana pasada por el equipo que comanda la secretaria de Energía, Flavia Royón, fue confusa “por lo que puede ser una combinación de varias cosas. Primero un tema de improvisación: el equipo energético asumió hace pocos días y algunas cosas ya se habían definido antes y se tuvieron que acomodar a anuncios hechos por autoridades políticas que ni siquiera son ellos”.

Sumó que “en segundo lugar, creo que eligieron un camino de hacer las cosas demasiado complicadas cuando una de las virtudes de un cuadro tarifario o un esquema de subsidios es su simpleza, porque los tiene que entender todo el público”.

Pero agregó otra explicación más llamativa: “una tercera cosa puede ser que siempre el diablo se esconde en los detalles, y a lo mejor una manera de no hacer las cosas es hacerla tan difícil que no se puedan hacer”.

Folgar planteó que “parte del elenco del gobierno nunca quiso hacer esto y parte de ese elenco sigue ocupando posiciones de decisión con lo cual no descartaría la hipótesis de que lo hayan hecho lo suficientemente difícil y complicado para que no se pueda aplicar. Y después la culpa no es de nadie pero no se aplica. No sería la primera vez que vemos cosas de este tipo”.

Gas: pagará más el que menos consume



El consultor en temas de energía, destacó que en el caso de los topes al consumo de gas que se anunciaron “la categoría más baja de consumo, la R1, termina pagando por metro cúbico más caro que la octava, la R34, con lo cual no es un incentivo a que reduzcas consumo”.

Mientras indicó que “pagan más caro los que menos consumen y más barato los que más consumen”, consideró que “no creo que este criterio se ponga en práctica, pero sí es el criterio que se anunció”.

Para Folgar “sabemos muy poco de lo que deberíamos saber, falta lo básico que es cuánto vamos a pagar”. Y es por esto que alertó que “no creo que se llegue con las adecuaciones de tarifas y explicaciones para aplicarlo a partir de septiembre. Me parece materialmente imposible que, de acá al primero de septiembre, se haga todo lo que se tiene que hacer y que no se hizo hasta ahora”.