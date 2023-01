César Gass sobre la prórroga de la concesión de las represas: «Neuquén se tiene que poner de pie, esto es un despojo»

Las actuales autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación discontinuaron la tarea que había comenzado una comisión, en la gestión de Darío Martínez, y anunciaron que prorrogarán la concesión de las represas de los ríos Limay y Neuquén. «Yo creo que la provincia se tiene que poner de pie. Esto es un despojo», cuestionó el diputado de Neuquén por la UCR, César Gass en comunicación con «Quién dijo verano» por RÍO NEGRO RADIO.

El legislador había presentado un proyecto para exigir el reconocimiento de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que establece que los recursos naturales son de las provincias. Así, la administración y la operación de las represas pasarían a manos del gobierno de Neuquén. Las concesiones fueron hechas antes de la reforma.

Gass se mostró molesto por la gestión del exsecretario Darío Martínez: «Esta alerta que pusimos hace casi 3 años, sospechando lo peor, se está concretando. Esto demuestra que el gobierno nacional no tenía línea política, no tenía equipos técnicos, no tenía decisión, no sabía siquiera qué iba a ser con el asunto de las hidroeléctricas que vencía este año».

El diputado indicó que gran parte de la energía electrica que se usa en el país se genera en el Comahue y aseguró que Energía Argentina (Enarsa), «que en materia energética hizo todo mal, se quiere quedar con las represas».

Este año vencen formalmente las concesiones de las represas del Limay: El Chocón, Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila, en distintas fechas, y de Cerros Colorados en el río Neuquén. La de Pichi Picún Leufú vence en 2029.

«Estamos tras algo que es sospecho. No es un negocio, sino un negociado», desconfió Gass.

