Nación adelantó que prorrogará la concesión de las represas de los ríos Limay y Neuquén

Las actuales autoridades de la secretaría de Energía de la Nación discontinuó la tarea que había comenzado una comisión en la gestión de Darío Martínez y aclararon a representantes de las provincias que prorrogarán los contratos tal como está establecido el convenio original.

El vencimiento de cuatro de los cinco complejos hidroeléctricos de la región que opera este año puso en alerta a las autoridades provinciales que harán valer la propiedad sobre el recurso agua que les otorgó la Constitución Nacional, reformada en 1994. Las concesiones fueron hechas con anterioridad a la reforma.

En de este año se vencen formalmente las concesiones de las represas del Limay: El Chocón, Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila, en distintas fechas, y de Cerros Colorados en el río Neuquén. Pichi Picún Leufú se vence en 2029.

El titular de Emprendimientos Hidroeléctricos, Emhidro, Elías Sapag, contó que junto a representantes de otras provincias mantuvo una reunión con el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, quien les reconoció el derecho de las provincias pero que no iba a continuar con el trabajo del equipo técnico que había creado Martínez, sin la participación de las Provincias.

“Nos dijo que nosotros teníamos razón en lo que estábamos haciendo, pero que él no nos iba a dar ningún derecho que pudiera tener el manejo de las represas y que como él no sabía, no iba a formar ningún equipo técnico como para poder empezar a evaluar”, dijo Sapag en declaraciones a radio Cumbre.

Añadió que de acuerdo al contrato de concesión, pueden prorrogar, “es un año que pueden prorrogar en las mismas condiciones en que hoy existe el contrato”.

Desde el oficialismo nacional también se impulsó vía el senador neuquino Oscar Parrilli del Frente de Todos el proyecto para que Energía Argentina, Enarsa, se hiciera cargo de la operación de las represas con una participación minoritaria de la provincias.

El proyecto no tiene el visto bueno de las provincias porque ponen en tela de juicio la capacidad de Enarsa en función de su papel en la adquisición de gas y de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner desde Vaca Muerta a la zona de mayor consumo del país.