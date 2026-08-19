Ya descargan casi 3.500 caños para el proyecto de GNL de Southern Energy tras ampliar la capacidad del puerto de San Antonio Este

Serán en total 11 los barcos que traerán ductos para el San Matías Pineline por el puerto de San Antonio Este.

El buque Vigor Ol arribó ayer a la costa rionegrina con 3.487 caños para el gasoducto San Matías Pipeline y hoy comenzó su descarga en el puerto de San Antonio Este. La operación, destinada al proyecto de Southern Energy, es la primera tras un una gestión de la Secretaría de Puertos de Río Negro, que articuló el trabajo entre Servicios Portuarios Patagonia Norte y la Prefectura Naval Argentina para ampliar la capacidad operativa del muelle.



El barco, proveniente de India, transporta 3.487 caños que serán utilizados en el gasoducto San Matías Pipeline, la infraestructura que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina para abastecer el proyecto de exportación de Gas Natural Licuado del consorcio Southern Energy.

Este miércoles comenzó la operación logística para descargar los caños en el Puerto de San Antonio Este. Una vez en tierra, serán trasladados a la plazoleta especialmente acondicionada dentro del predio portuario para su acopio.

El proceso para ampliar la capacidad operativa del muelle incluyó estudios técnicos específicos, inspecciones y el cumplimiento de distintos requisitos de seguridad.

Como resultado, Prefectura autorizó en julio el amarre en el Sitio 1 del Muelle de Ultramar de buques de hasta 200 metros de eslora y 50.000 toneladas de desplazamiento.

Con 183 metros de eslora y 31 metros de manga, el Vigor Ol es el primer buque que arriba al puerto bajo esta nueva autorización y permitirá poner en funcionamiento la ampliación alcanzada a partir de esas gestiones.

Además, será el primero de los 11 buques previstos para transportar materiales destinados a esta etapa del proyecto, anticipando un mayor movimiento logístico y portuario en la Región Atlántica.

La operación forma parte del avance del proyecto de Southern Energy, que prevé desarrollar desde el Golfo San Matías una nueva plataforma de exportación de Gas Natural Licuado y posicionar a Río Negro como una de las puertas de salida de la producción de Vaca Muerta al mundo.

El San Matías Pipeline será una pieza central de ese esquema, al conectar la producción gasífera con la infraestructura que permitirá su procesamiento y exportación desde la costa provincial.

La llegada de los primeros caños transforma en movimiento concreto un proceso que Río Negro viene construyendo con planificación, acuerdos, infraestructura y decisiones destinadas a preparar a la provincia para una nueva etapa productiva.