Subsidios a la luz y el gas, afuera: Cómo será la motosierra que aplicará Milei

El gobierno nacional presentó finalmente los lineamientos del nuevo sistema de subsidios que busca aplicar a partir de abril en el sector de la energía que, fiel a los dichos del presidente Javier Milei, promete ser una poderosa motosierra que corte tanto la cantidad de beneficiarios que actualmente tienen subsidios en las tarifas de luz y gas, como así también en el monto a cubrir para quienes no se queden «afuera».

El nuevo sistema de subsidios parte de dividir a la totalidad de usuarios del país entre quienes pueden tener subsidios y quienes no. Algunos de estos parámetros ya existían con el actual sistema de segmentación, pero ahora son mucho más exigentes y se incorporó un punto que promete ser un verdadero «colador».

Lo primero a tener en cuenta es que a partir de ahora los criterios de exclusión no serán solo de quien tramite el subsidio, sino de todo el grupo conviviente en el hogar -ya que el gobierno asegura que podrá identificarlos.

Al igual que en el actual sistema de segmentación, no podrán solicitar ningún subsidio quienes tengan a nombre de alguno de los integrantes del hogar una aeronave. También serán excluidos si poseen alguna embarcación, aunque en este caso se eliminó el agregado de que sea de «lujo», como regía hasta ahora.

El tercer criterio de exclusión son las propiedades inmuebles que hasta ahora tenían un tope de 3 propiedades escrituradas a nombre de quien tramite el subsidio, y ahora será de 2 propiedades entre el conjunto de personas que viven en el hogar.

Con un rodado de menos de 5 años se está afuera

Pero el cuarto punto es el verdadero filtro del nuevo sistema: los vehículos. Hasta ahora el límite era tener 3 vehículos con menos de 5 años de antigüedad, pero ahora esta exigencia se redujo a solo 1 automotor con menos de 5 años de antigüedad, un cambio no solo de cantidad sino que, al cambiar la palabra automóvil por automotor, incluye también a las motocicletas desde 100 centímetros cúbicos.

El ingreso económico del grupo conviviente ya no será un punto de exclusión, como era ahora que el tope estaba en 2.100.000 pesos mensuales para el caso de la Patagonia. Y esto se debe a que ya no se darán subsidios generales sobre la tarifa, sino que se subsidiará la parte de las facturas que cada familia no pueda pagar.

Esta determinación de qué se subsidiará la definió el gobierno nacional con una Canasta Básica Energética (CBE), un nuevo concepto en el que dividió al país en 6 zonas bioclimáticas y fijo un tope máximo por cada mes para el consumo de luz y de gas.

Esta CBE tiene una consideración extra: la cantidad de integrantes del hogar. Se divide así en 1 ó 2 personas, 3 ó 4 y más de 4, reconociendo una mayor cantidad de kilowatts hora y de metros cúbicos de gas para los hogares con más personas.

Resumiendo: quienes logren pasar el primer filtro de exclusión y no quedarse afuera de los subsidios, no tendrán -como ahora- un subsidio general en su tarifa, sino que Nación solo dará un subsidios a las familias cuyos ingresos no lleguen a cubrir el 10% de la Canasta que le toque.

Por ejemplo, para julio en el caso de Neuquén y de una familia de más de 4 integrantes, la Canasta Básica Energética marca un tope de consumo para luz y gas que podría representar unos 50.000 pesos. Por lo cual solo recibirán un subsidio si sus ingresos son menores a 500.000 pesos, independientemente de si sus facturas sumaron los 50.000 pesos que dice la Canasta o si fueron de mucho más.

Es decir, si una familia que logró permanecer en el sector a subsidiar, tiene un ingreso familiar de 480.000 pesos y la CBE marca para ese mes un techo de 50.000 pesos para la luz y el gas, recibirá un subsidio de 2.000 pesos, sin importar si realmente sus facturas sumaron 50.000, 70.000 ó 100.000 pesos.

Es que el objetivo final del plan no solo es pasarle la motosierra a los subsidios, sino también propiciar un menor consumo de energía, en especial de gas natural según se desprende de los parámetros de la Canasta Básica diseñada, que golpea, y con fuerza, a las provincias patagónicas.

Los pormenores de este plan serán debatidos en la audiencia pública convocada para el jueves 29 a las 10 de la mañana con el objetivo de que entren en vigencia en abril, en medio de la aplicación de los tarifazos a la luz y el gas.