Subsidios de luz y gas: cómo saber si te corresponde en Neuquén y Río Negro, y cómo inscribirte

El Gobierno nacional inició un periodo de revisión de los subsidios al gas y la electricidad para implementar un nuevo esquema. Durante este lapso, los usuarios del grupo de menores ingresos y de ingresos medios inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) tendrán un tope de consumo subsidiado. En esta nota, detallamos cómo saber si te corresponde en Neuquén y Río Negro y cómo anotarse antes del 5 de agosto, que finaliza el periodo de inscripción.

El período de transición del régimen de subsidios, que se puede extender por seis meses más, tiene como objetivo establecer «un esquema que permita a los usuarios residenciales afrontar los costos reales de la energía y adquirir hábitos de consumo eficientes, a la vez que se asegura que los usuarios más vulnerables accedan al consumo indispensable de electricidad y gas natural», explicaron desde Nación.

Por el momento, se mantiene en vigencia el RASE, hasta la implementación del nuevo esquema. Se trata de un formulario que debe realizar cada hogar en el país para acceder a los subsidios. Se completa una declaración jurada que luego es utilizada para determinar en qué grupo se inserta: el de mayores ingresos (N1), el de menores ingresos (N2) y el de ingresos medios (N3).

Subsidios: cómo inscribirme y cómo revisar si estoy anotado

Si ya te inscribiste, no es necesario llenar el formulario de nuevo. De tener dudas, es posible verificar la inscripción y modificar los datos desde la página web, haciendo click aquí. A la vez, en las facturas de las distribuidoras, tanto de gas como de electricidad, está detallado en los conceptos facturados a qué segmento pertenece el hogar.

En caso de no estar anotado, deberá completar una solicitud por hogar. Para realizar la declaración jurada en el RASE es necesario ingresar en este link https://www.argentina.gob.ar/subsidios. En caso de haberse anotado y querer actualizar los datos, se puede realizar en la misma plataforma.

Todos los usuarios residenciales de los servicios que aún no se hayan inscripto y quieran acceder a los subsidios del Período de Transición, deben hacerlo. En particular, las personas jubiladas, que reciben alguna pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo deben anotarse para no perder los subsidios.

Se recomienda tener a mano las facturas de energía eléctrica y/o de gas natural porque pueden solicitarse datos como el número de cliente, como así también el DNI de quien haga la declaración, ya que se solicitará el número de trámite.

Los subsidios pueden ser tramitados por cualquier integrante del hogar, sin importar a nombre de quién figuran los servicios, como así también el caso de que se trate de inquilinos ya que la declaración apunta a los verdaderos usuarios de ese servicio y al grupo familiar que habita la vivienda. También requerirá datos sobre el CUIL de cada integrante mayor de 18 años.

Solo podrán completar el formulario personas mayores de 18 años, sean o no titulares del servicio, solicitando el subsidio para un medidor de gas de un único domicilio.

Subsidios a la luz y el gas: cómo saber si te corresponden en Neuquén y Río Negro

Los usuarios que al completar el formulario sean ubicados dentro del segmento de menores ingresos y el de ingresos medios recibirán subsidios en los servicios, sin importar su ubicación en el país. Lo que cambia en la región son los topes del consumo subsidiado, ya que Neuquén y Río Negro forman parte de las zonas más frías del país.

En Río Negro en julio, el tope de consumo de gas para los usuarios N2 y N3 en Río Negro es de 234 metros cúbicos mensuales si están identificados como usuarios R1, de bajo consumo. En Neuquén el tope de consumo de gas para estos usuarios se divide en Cordillera y Provincia. En esta última, es de 228 metros cúbicos mensuales si son usuarios de bajo consumo.

Para los usuarios N2 del sur del país, donde se incluye a Neuquén y Río Negro, abastecidos por Camuzzi Gas del Sur, se establece una bonificación adicional y transitoria sobre los consumos excedentes. Este grupo, de menores ingresos, tiene una bonificación del 64% sobre el consumo tope, pero si se exceden, se cubrirá el 24%.

En cuanto a la electricidad, los usuarios del segmento intermedio (N3) tenía un tope con subsidios de 400 kWh por mes, pero a partir de junio ese tope bajó a 250 kWh al mes. Los usuarios del segmento más bajo ahora tienen un tope de 350 kWh por mes. En Neuquén, el promedio de consumo es de 200 kWh mientras que en Río Negro se llega a los 250 kWh.

Subsidios a la luz y el gas: los casos exceptuados

Existen dos casos en los cuales no es necesario llenar el formulario de inscripción. Por un lado, si el usuario es electrodependiente, no debe que completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí para solicitar el de gas.

Por el otro, si en el domicilio funciona una entidad de bien público, no corresponde hacer el trámite y se puede solicitar una tarifa diferencial aquí.