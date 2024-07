Subsidios a la energía: más de 17.000 hogares en Río Negro deben inscribirse para no perderlos

Desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) recordaron que hasta el 5 de agosto está abierta la inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). El objetivo es que los usuarios no pierdan el beneficio. En particular, llaman a los hogares que no se inscribieron de forma voluntaria, como los que reciben planes sociales. En Río Negro, alcanza a 17.000 familias.

«El plazo límite surge de las últimas medidas que ha impuesto el Gobierno Nacional, con importantes cambios que afectan a los usuarios de energía eléctrica y gas natural en todo el país», señalaron.

La segmentación energética fue creada en 2022, bajo la gestión de Alberto Fernández. Allí, los hogares se dividieron en tres categorías según sus niveles de ingresos. Las familias que reciben planes sociales fueron automáticamente incluidas en el N2, correspondiente a los menores ingresos. “Sin embargo, ahora deben inscribirse por su cuenta para mantener los subsidios”, apuntaron desde el EPRE.

En Río Negro, los más de 280.000 usuarios del servicio eléctrico están distribuidos de la siguiente forma: en N1, de mayores ingresos, incluye a 96.436 usuarios, sin subsidios y con tarifa plena; el N2, de menores ingresos, comprende el grupo mayor, con 131.927 usuarios, que tienen subsidios y tope de consumo; mientras que el N3, de ingresos medios, son 52.447 usuarios, con subsidios y un tope de consumo.

En junio, el Gobierno nacional introdujo cambios que incluyen una reducción en los límites de consumo subsidiado para el N2 y N3. Los hogares con acceso a la red de gas natural de N2 tienen un tope de 350 kWh/mes, mientras que los de N3, tienen un límite de 250 kWh/mes.

En cuanto a los hogares sin acceso a la red de gas, tienen topes duplicados durante los meses fríos hasta el 31 de agosto de 2024. El N2 tiene un límite de 700 kWh/mes, mientras que el del N3, tiene 500 kWh/mes como tope.

«Es importante destacar que estas decisiones son competencia exclusiva del Gobierno Nacional y no de la Provincia de Río Negro, que junto a las distribuidoras que operan en el territorio está brindando el acompañamiento para facilitar el proceso de inscripción a quienes lo requieran», aseguraron.

Como anotarse para no perder los subsidios

Para realizar la declaración jurada en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) es necesario ingresar en este link https://www.argentina.gob.ar/subsidios. En caso de haberse anotado y querer actualizar los datos, se puede realizar en la misma plataforma.

Se recomienda tener a mano las facturas de energía eléctrica y/o de gas natural porque pueden solicitarse datos como el número de cliente, como así también el DNI de quien haga la declaración, ya que se solicitará el número de trámite.

Los subsidios pueden ser tramitados por cualquier integrante del hogar, sin importar a nombre de quién figuran los servicios, como así también el caso de que se trate de inquilinos ya que la declaración apunta a los verdaderos usuarios de ese servicio y al grupo familiar que habita la vivienda. También requerirá datos sobre el CUIL de cada integrante mayor de 18 años.