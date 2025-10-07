Susto en Vaca Muerta: una fuga de gas activó el protocolo en Loma Campana
Las autoridades confirmaron la presencia de una nube de gas y cortaron el tránsito principal para garantizar la seguridad de la zona.
Este lunes por la tarde se detectó una emanación de gases en un pozo productor del yacimiento Loma Campana, lo que llevó a las autoridades a activar los protocolos de seguridad y a cortar el tránsito en el camino principal de la zona.
Según informó YPF: «Se encuentra trabajando para contener una emanación de gases detectada en un pozo productor del yacimiento Loma Campana.»
«La compañía desplegó de inmediato un operativo de seguridad en la zona y está realizando las tareas necesarias para controlar la situación».
Susto en Vaca Muerta: qué pasa con el tránsito
Por precaución, el tránsito en Añelo permanece suspendido mientras personal especializado continúa con las inspecciones y los controles de seguridad.
Las autoridades indicaron que la situación sigue bajo evaluación y que se ampliará la información a medida que se confirmen más detalles sobre la emanación de gas.
