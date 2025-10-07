En lo que va del año, Vaca Muerta superó todas las etapas de fracturas del 2024

Septiembre marcó a Vaca Muerta en el sector del fracking con nuevos estándares de velocidad y tecnología que ponen a prueba a la industria de los hidrocarburos no convencionales de la Cuenca Neuquina. El sector de las fracturas hidráulicas tuvieron un acelerado desempeño en el primer semestre del año y en el noveno mes del año se superó la cifra de todo 2024.

Así lo pone de manifiesto el último informe de la Fundación Contactos Energéticos, que encabeza el ingeniero Luciano Fucello. El sector concluyó el noveno mes del año con 1831 etapas de fractura en Vaca Muerta. La cifra es un incremento interanual del 30,5% y está dentro del nivel de actividad que se esperaba, más allá de que los servicios en el campo están pasando por un periodo de parate -contexto preelectoral y precios internacionales volátiles-.

El acumulado entre enero y septiembre de este año arroja un total de 18.263 etapas de fractura, una cifra que supera a todo el 2024 cuando el movimiento de los sets de fractura del shale neuquino reportó 17,814 etapas realizadas.

YPF mantiene el liderazgo: durante septiembre con 1.147 etapas, equivalente al 63% del total. La compañía estatal además alcanzó un récord de velocidad operativa, con 20 etapas por día en el pad LC335 del yacimiento Loma Campana gracias al uso de fracturas simultáneas y control remoto desde su sala técnica RTIC.

En segundo lugar se ubicó Pluspetrol, con 280 fracturas (15%), impulsadas por su actividad en La Calera y Bajo del Choique-La Invernada. Le siguió Vista Energy, con 150 operaciones (8%), que mantiene una presencia sostenida en el segmento shale.

Más atrás quedaron Phoenix Global Resources y Pampa Energía, con 96 y 93 etapas respectivamente (5% cada una). Shell registró 47 fracturas (3%) y Pan American Energy (PAE) cerró el mes con 18 operaciones (1%).

El nivel de actividad se mantuvo alto en el acumulado anual, que tuvo picos en abril (2.214 etapas) y mayo (2.588), consolidando un ritmo histórico para el desarrollo no convencional.