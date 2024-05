Tarifa de gas: a cuánto se pueden ir las boletas y qué es lo que no aumenta

Pese a que había sido anunciado oficialmente el mes pasado cuando la tarifa de gas de todo el país subió por primera vez en el año, finalmente el gobierno nacional optó por no aplicar la segunda tanda del aumento que debería haberse cargado este miércoles 1 de mayo. En esta nota, te explicamos qué implica la suba suspendida y a cuánto se pueden ir las boletas de este mes, en el que los calefactores ya están a pleno.

Como se indicó, a fines de marzo el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicó la primera suba del año para el servicio de gas natural por redes de todo el país. Se trató de un aumento de varios ítems que conforman las boletas a la vez, y fue por eso que la suba en el final de las facturas fue del 270 al 430% en el caso de los usuarios residenciales y casi del 1000% para los comerciales e industriales en la Patagonia.

En concreto, aumentaron por un lado el monto que perciben las transportistas troncales, en este caso Transportadora Gas del Sur (TGS) y las distribuidoras, que en la Patagonia es Camuzzi. Pero a la vez se retiraron parcial y totalmente los subsidios que seguía teniendo el gas. Siendo la quita total para los usuarios residenciales del segmento de más altos ingresos (N1) y para comercios e industrias.

Pero además, a diferencia del resto del país, en la Patagonia hubo lo que podría decirse fue un tercer aumento. En realidad se trata de la eliminación de un decreto de 2014 que reducía al 50% el precio del gas como producto en las facturas, para todos los usuarios de la Patagonia, incluyendo comercios e industrias.

Ese descuento era prácticamente idéntico al beneficio de Zona Patagónica (Zona Fría para el resto del país) que sí se seguirá aplicando pero que solo rige para los usuarios residenciales.

De qué se trata el aumento que se postergó

Este miércoles 1 de mayo debían volver a subir los aportes a las distribuidoras y transportistas, en lo que iba a ser la primera actualización por inflación, que prometía tener una incidencia de cerca del 5% en el final de las boletas de todos los tipos de usuarios. Esta suba no fue publicada por el Enargas, por lo cual, mientras no se la publique, no tendrá vigencia.

Pero además, y mucho más importante en impacto, el pasado Día del Trabajador debía aumentar nuevamente el precio del gas como producto, el factor clave para los usuarios patagónicos no solo por el alto consumo sino por su peso en el final de las boletas.

El precio estaba fijado que pasara de 2,98 dólares por millón de BTU a 4,50 dólares, un salto que implicaría una suba en el final de las boletas de casi un 190% pero eso para los usuarios del segmento más alto, los N1 y para los comercios e industrias. Esto tampoco fue publicado por el Enargas, por lo cual no podrá entrar en vigencia, al menos, este mes.

La decisión del gobierno de postergar estos aumentos tiene que ver con el impacto en la inflación de la suba de tarifas, lo mismo que se dio con los combustibles en donde se postergó por un mes -hasta el 1 de junio- la actualización de los impuestos.

Las boletas de mayo llegarán saladas

Pero pese a esto, las boletas de mayo sorprenderán a más de uno, en especial en las provincias del sur en donde ya se encendieron hace tiempo los calefactores, pero en donde son muchos los hogares que aún no recibieron la boleta de abril, con el primer impacto tarifario.

En concreto, las boletas para este mes para una familia tipo de Neuquén irán de los 19.000 a los 45.000 pesos, según el grupo en el que estén en la segmentación. En detalle, si se toma un usuario modelo de la categoría R31, la más común, y se considera un consumo de unos 430 metros cúbicos durante mayo, las boletas podrían llegar a los 19.000 pesos para una familia del segmento más bajo, en N2.

Con el mismo tipo de consumo y categoría, pero en el grupo de la segmentación intermedio, en N3, las facturas llegarían a los 25.500 pesos en mayo. En tanto que si la familia está en el grupo de segmentación N1, las boletas superarán los 45.000 pesos en el mes.

Esto, vale señalar, es el consumo solo del mes de mayo, pero las boletas llegan de forma bimestral. Por lo cual, siguiendo los ejemplos dados, si las familias reciben abril y mayo juntos (eso varía en cada usuario por la fecha de su alta), el total del bimestre se irá para el caso de los usuarios R31, los más habituales de la zona, a valores de para el grupo más bajo a los 35.000 pesos, a 50.000 pesos para el intermedio y a 76.000 pesos para el grupo de mayores ingresos.