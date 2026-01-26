Tarifa del gas: Nación eliminó los precios estacionales y busca aplanar las boletas

El Poder Ejecutivo nacional oficializó este lunes una modificación en el funcionamiento del mercado del gas natural al modificar la forma de calcular el precio del gas natural que abonan los usuarios, que desde hoy tendrá una suerte de «tarifa plana», al eliminar las variaciones estacionales. La norma indica que apunta a alinearse con el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La medida quedó establecida a través del Decreto 26/2026, publicado en el Boletín Oficial, y sustituye un punto clave del anexo del decreto original que dio origen al Plan Gas.Ar. A partir de ahora, el precio en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) no tendrá más las clásicas variaciones estacionales que hacen que sea más costos en invierno que en los meses templados, sino que habrá un Precio Anual Uniforme.

Pero además, la norma fijó que la porción de ese Precio Anual Uniforme del gas que puede ser afrontada por el Estado por medio de subsidios podrá ser igual, inferior o superior al precio de mercado surgido de las subastas, según lo determine la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

El ajuste redefine el mecanismo de traslado del precio del gas a la demanda, conforme a las Reglas Básicas de las Licencias de Distribución de gas por redes. En la misma se establece que el Estado nacional asumirá las diferencias positivas o negativas con el fin de amortiguar el impacto de los picos de consumo invernales sobre los usuarios residenciales sin alterar la cadena de pagos del sector hidrocarburífero.

Este ajuste se enmarca en la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un esquema destinado a usuarios residenciales de energía eléctrica, gas natural, garrafa de GLP de 10 kg y gas propano por redes. En ese contexto, las bonificaciones se aplican sobre el costo promedio ponderado anual del gas, derivado en gran medida de los contratos del Plan Gas.Ar.

De acuerdo con lo establecido en la normativa, el objetivo central es suavizar el impacto de las variaciones estacionales, especialmente durante los meses de mayor consumo invernal. Se busca evitar que las fluctuaciones se traduzcan en aumentos bruscos en las facturas que reciben los usuarios.

El decreto aclara que estas modificaciones no alteran el funcionamiento general del Plan Gas.Ar ni afectan los ingresos de los productores, quienes continúan percibiendo el precio ofertado con los ajustes estacionales correspondientes. La intención es preservar el abastecimiento, sostener la producción y, al mismo tiempo, avanzar hacia un esquema de subsidios más ordenado y focalizado.

La medida rige desde hoy pero el precio es a definir por la autoridad de aplicación. La misma forma parte de la política energética del Gobierno orientada a redefinir el rol del Estado en el sostenimiento de las tarifas, con un enfoque puesto en la eficiencia del gasto público y la protección de los sectores más vulnerables.