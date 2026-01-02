Es oficial, el Gobierno creó el nuevo esquema de subsidios a la energía: qué cambia, cómo será y quiénes acceden

El Gobierno hizo oficial la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Lo hizo a través del decreto 943/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La nueva medida unifica los subsidios energéticos de jurisdicción nacional y también redefine los criterios de acceso y administración para los hogares vulnerables que reciben asistencia en electricidad y gas.

Nuevo esquema de subsidios a la energía: qué cambia, cómo será y quiénes acceden

Según lo establecido en el Boletín Oficial, este nuevo sistema unifica los subsidios de electricidad, gas natural, gas propano por redes y gas licuado de petróleo (GLP) envasado (garrafas de 10 kg).

El decreto resalta que a partir ahora queda eliminado el esquema anterior de tres niveles de ingresos (Decreto 332/22) por considerarlo «complejo y poco transparente». Por lo tanto fija una única categoría de beneficiarios para todos los hogares que necesiten asistencia.

Las personas que podrán acceder al nuevo sistema deben cumplir con una serie de requisitos. Solo lo podrán solicitar los hogares cuyos ingresos netos totales sean inferiores o iguales a tres canastas básicas totales (CBT) para un «Hogar 2», según el Indec.

Las familias con Certificado de Vivienda (ReNaBaP) o Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra, mantendrán la ayuda. En cuanto a los criterios de exclusión, se determinó que la autoridad podrá rechazar solicitudes basándose en indicadores patrimoniales (bienes) y cruces de datos con el SINTYS.

Por otra parte, de acuerdo al texto el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) pasará a llamarse Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Además resalta que quienes ya figuren en el RASE, «no necesitan volver a inscribirse aunque podrá actualizar sus datos si lo desean».

Sobre los topes de consumo y descuentos, el Gobierno informó que en electricidad se fijan bloques de consumo base de 300 kWh en meses de alta demanda (verano e invierno) y 150 kWh en los meses restantes. Los beneficiarios recibirán un descuento general del 50% sobre el consumo base y para garantizar una transición gradual, indicaron que durante el 2026 habrá una bonificación adicional de hasta el 25% sobre el consumo subsidiado.

El Ejecutivo justificó la medida como parte de su política de «déficit cero» y señaló que el objetivo con el nuevo esquema es «trasladar los costos reales de la energía a quienes pueden pagarlos y proteger solo el consumo indispensable de los más vulnerables».