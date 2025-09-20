Tecnología, operación remota e IA: la metamorfosis del fracking en el shale argentino

El fracking es la técnica fundamental para la explotación no convencional. Es una etapa de la completación de los pozos y permite visualizar la actividad que hay en los yacimientos, en este caso de Vaca Muerta.

En el marco de la Argentina Oil & Gas (AOG) los representantes de las empresas SLB, Halliburton, Calfrac y Tenaris dieron detalles de los planes que tienen para acompañar los proyectos de Vaca Muerta y el camino rumbo al millón de barriles por día. Incluso, no descartaron llegar al millón y medio después de 2030.

Jorge Garza Vidal, Managing Director de SLB Argentina, Bolivia & Chile indicó que “estamos buscando aumentar la capacidad de manera más eficiente, menos costosa y más constante”. La palabra clave para Garza Vidal es tecnología adaptada a Vaca Muerta. Es así que toman una tecnología exitosa en Estados Unidos y la adaptan a las necesidades del shale argentino.

“Estamos identificando que el ‘Factor X’ es la inversión en el negocio digital, y principalmente en la inteligencia artificial”, indicó. “Como industria pasamos a que la IA fuera una caja negra con mucho interés, pero poco entendimiento sobre cómo lo podíamos desarrollar; ahora con nuestra plataforma digital estamos incorporando todos los datos desde la prospección hasta la puesta en producción para que los clientes puedan tomar decisiones de manera autónoma y en tiempo real”, contó.

Halliburton tuvo como vocero a su vicepresidente en Argentina, Héctor Gutiérrez. Uno de los temas en el que pone atención la compañía es la “comunicación entre pozos”, o también conocido como “frac hits”.

“Trajimos tecnología para estudiar y monitorear las fracturas y entender los efectos que tienen los pozos vecinos. Y obviamente, si hay algún efecto podemos hacer un cambio en el diseño en tiempo real”, planteó.

“Hemos introducido un sistema de ‘autofracking’ para lograr ese hito de la fractura totalmente remota. Incluso la tecnología del monitoreo del subsuelo y las fracturas, combinado con el autofrac, tiene la intención de controlar en tiempo real la ejecución mientras se está fracturando”, detalló.

Calfrac este año incorporó un segundo set de fractura por el crecimiento de la demanda en Vaca Muerta. Adrián Martínez, Director General de Calfrac WS Argentina, expresó: “Hemos implementado, hace poco más de un año, sensores de vibración en nuestros equipos para exigirles un poquito más y nos ha dado muy buenos resultados. Hemos bajado el costo de mantenimiento, porque ahora sabemos realmente cuándo se están dañando y sacamos el equipo antes de que se rompa por completo”, comentó.

Andrea Previtali es italiano y recientemente se convirtió en Presidente de Tenaris Cono Sur, una empresa del Grupo Techint que incorporó en 2021 el fracking. “Cuando entramos en la operación de fracking, enviamos a nuestro ‘team’ de personas con competencias específicas a revisar la organización de todos los ciclos de producción de cada de cada fase de fracking. Y encontramos oportunidades de mejora. En cuatro o cinco años, logramos medir, establecer y lanzar un proyecto de mejora de la productividad, optimizar los tiempos y mejorar el material. Una sinergia fundamental es que somos expertos de acero”, explicó.

Previtali analizó el escenario de Vaca Muerta y consideró que se puede duplicar en petróleo y en gas. “Cuando veo los números, puedo pensar en que Argentina va a llegar, cumpliendo sus retos, a tener una posición o importancia similar a la de un país como Noruega”, aseguró. De la misma forma que el país nórdico es un supplier clave en Europa, Argentina puede ser un proveedor de energía en la región, además de atravesar fronteras en el mundo.