Otro hito en Vaca Muerta: YPF hizo la primera fractura integral usando GNC

YPF marcó otro hito en Vaca Muerta al usar el gas producido y convertido en GNC como combustible del set de fractura.

La petrolera de bandera estatal, YPF, concretó un nuevo hito en Vaca Muerta, que esta vez no tiene que ver con incrementar la producción o la velocidad, sino con algo transversal como es la utilización del mismo gas de Vaca Muerta para alimentar un set de fractura.

Desde la firma explicaron que se trata de un hito en la transformación energética, pues fue la «primera operación de fractura abastecida con GNC (Gas Natural Comprimido) producido, despachado y transportado íntegramente por la compañía».

Y enfatizaron que «esta innovación contribuye de manera significativa a la reducción del costo pozo a partir del ahorro generado por la utilización de ese gas».

El hito se dio en el área La Amarga Chica, un bloque operado por YPF en donde cuenta como socios a Vista Energy, de Miguel Galuccio. Allí la firma utilizó su propio gas natural para alimentar un set de fractura bifuel que funciona con una combinación de diésel y gas natural.

El suministro de GNC fue abastecido desde una nueva estación de carga a granel ubicada en Añelo, diseñada para permitir el despacho continuo y seguro de gas, un punto que remarcaron que representa un precedente en la industria.

La medida potencia la eficiencia y el cuidado ambiental al mismo tiempo.

El gas comprimido en la planta proviene directamente de la operación de YPF en Vaca Muerta y, una vez industrializado, es transportado hasta el uso en campo.

Este avance posiciona a YPF como líder en innovación energética y abre nuevas oportunidades de negocio. El nuevo YPF Directo GNC podrá abastecer a otras petroleras, industrias no conectadas a gasoductos y a camiones que utilicen GNC.

Con esta iniciativa, YPF reafirma su compromiso con la eficiencia, la sustentabilidad y el desarrollo tecnológico en Vaca Muerta.