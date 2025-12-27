Tierra Del Fuego aprobó el traspaso de áreas petroleras de YPF a Terra Ignis 

Tras un acuerdo firmado por YPF y Terra Ignis Energía S.A, se oficializó la transferencia de siete áreas convencionales de hidrocarburos a la compañía provincial fueguina. El encuentro se realizó en la Casa de la Provincia y fue aprobado unánimemente por la Legislatura provincial.

El traspaso entrará en vigor el 1° de enero de 2026. Los bloques transferidos incluyen Lago Fuego, Los Chorrillos y las fracciones A, B, C, D y E de Tierra del Fuego. Las concesiones han sido prorrogadas hasta al menos 2036 y 2037, dependiendo del área específica.

Esta operación se realiza en un marco de reestructuración de negocios por parte de YPF, donde la empresa está cediendo áreas de no convencional a empresas provinciales o compañías privadas.

La decisión fue valorada por parte del Ministro Jefe de Gabinete de Tierra Del Fuego, Jorge Canals, quién celebró la amplia mayoría legislativa que respaldó el traspaso de activos. Subrayó que la ley garantiza empleo, posiciona a la provincia como actor activo en la industria y mitiga el impacto de la baja en la coparticipación.

Desde el Directorio de Terra Ignis Energía celebraron la decisión. Foto gentileza.

“Es positivo porque nos da un marco de previsibilidad al Ejecutivo Provincial, pero también a los trabajadores del sector petrolero de la zona norte, a los que desempeñan en YPF y a las empresas satélites”, afirmó y remarcó el cambio histórico que representa: “Por primera vez, la provincia no solo cobrará regalías, sino que tendrá un sentido de mayor acción y pertenencia sobre sus recursos naturales a través de su propia empresa”.

El Ministro explicó que esta herramienta coloca a la provincia en un lugar distinto en la mesa de negociaciones. “La empresa provincial no se plantea hacer exploración por sí misma, sino que le da a la provincia la posibilidad de sentarse a negociar desde otro lugar con quienes puedan llevar adelante los procesos. Nos pone en un horizonte completamente diferente, nos permite ser un actor determinante”, aseguró.

Canals detalló que principalmente se trata de “aprovechar la creación de la empresa fueguina para gestionar los pozos de otra manera, garantizar la continuidad laboral y empezar a hacer lo que YPF en los últimos años dejó de hacer: explorar, invertir, avanzar”.

Asimismo, despejó dudas sobre la transparencia del proceso: “toda la información estuvo siempre abierta. La comisión del jueves pasado sesionó con la presencia de la propia YPF explicando y mostrando el acuerdo”.

El Jefe de Gabinete enfatizó el simbolismo de la ley: “estas herramientas dan un tinte de esperanza. Permiten renovar el espíritu que hay en muchas cuestiones que se van a ir transformando para generar más trabajo y recursos para Tierra del Fuego”.