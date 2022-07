Un bloque que genera oportunidades en Río Negro

En un escenario castigado por la crisis, Puesto Zuñiga se presenta como una oportunidad de desarrollo y crecimiento para Río Negro. Meses atrás, el gobierno provincial le otorgó el permiso de explotación a Capex y en menos de dos meses se realizaron dos pozos que ya están dando buenos resultados.

La compañía, que realizó un trabajo exploratorio entre 2020 y 2022, perforó dos pozos de gasífero con petróleo asociado. Fuentes de la secretaría de Hidrocarburos informaron que hoy la producción es de 70 m3/d de petróleo y 234.000 m3/d de gas.

Son buenos números, especialmente para la provincia que hace tiempo viene arrastrando un declino en la extracción producto, principalmente, de la marginalidad de sus áreas. El compromiso de la operadora es ejecutar cuatro pozos en los primeros cuatro años de concesión: dos en firme, y dos contingentes.

En números 24,5 millones de dólares es el compromiso de inversión que hizo Capex para los primeros años de contrato.

La plan de inversión para ese período asciende a 24,5 millones de dólares. Según se desprende del expediente, se estima un volumen de reservas probadas (compromiso en firme) más probables (compromiso contingente) de 1.0748 MMm3de gas y de 228 Mm3 para petróleo. Puesto Zúliga es un yacimiento ubicado en la zona norte del Alto Valle, a unos 50 kilómetros de Allen.

Si bien el sector tiene muy poca actividad histórica, se habían perforaron dos pozos exploratorios por parte de Petrobras y encontraron acumulaciones de gas y condensado. En 20200 Capex se quedó con la exploración y confirmó en sus trabajos las buenas perspectivas del área.

La producción de esta área se encuadra en una gran crisis del sector hidrocarburífero en Río Negro, atravesado principalmente por la marginalidad de los yacimientos en la provincia. Por eso desde el gobierno no hablan de una crisis en el sector, sino de una línea de producción que es acorde a a la décadas de explotación.

Incluso en los últimos meses también se registró una caída en la extracción de gas en Estación Fernández Oro (EFO), único bloque no convencional en la provincial. Fuentes del sector indicaron que responde a la misma lógica.

El nuevo escenario en la actividad hidrocarburífera en Río Negro marca que la aguja de producción de crudo se paró en el orden de los 23 mil barriles de petróleo por día.

Es, barriles más barriles menos, la media en el primer semestre del año. Muy por debajo de lo 30 mil que se producían en 2019, pero que desde hace un tiempo forma parte de la realidad de la actividad en la provincia. La pandemia y otros conflictos en el sector solo aceleraron un proceso natural.

Pero el buen desarrollo de Puesto Zúñiga y otros oportunidades que se generan con los tres bloques no convencionales que se licitarán el mediano plazo, auguran un mejor escenario en el mediano plazo. Los funcionarios trabajan en los pliegos para salir a licitarlos, pero no se quieren apurar porque la coyuntura actual no ayuda.

Se anunció primer que se conocería a fines de 2021 y luego antes del segundo semestre de 2022. Se sigue trabajando, pero dependerá de las condiciones macroeconómicas.