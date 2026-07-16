La refinación de petróleo fue el sector con mayor actividad industrial en mayo, según el INDEC

La Refinería La Plata de YPF es la más importante del país. Foto: archivo.

En mayo, el sector más activo a nivel nacional fue el vinculado a la refinación de petróleo, de acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En general, la capacidad instalada en la industria argentina se ubicó en torno al 58,4%, lo que significó una baja de 0,5% respecto al mismo mes del año pasado, cuando rondaba el 58,9%.

Bajo este contexto, el organismo señaló que la «principal incidencia positiva» se registró en la refinación del petróleo, que presentó un nivel de utilización de la capacidad instalada del 88,7%, superior al registrado hace un año (73,3%). El motivo de esta suba se encuentra en el mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo.

En ese sentido, se indicó que la elaboración de gasoil y naftas registraron aumentos del 23,8% y 18,3% respectivamente, a comparación con el mismo mes de 2025, según el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero.

Por este motivo es pertinente añadir los datos brindados por la consultora Economía y Energía, los cuales indican que el total de gasoil producido en mayo superó los 1.308.000 metros cúbicos, mientras que la elaboración de la nafta rondó los 823.000. Entre ambas, sumaron 2.132.000 metros cúbicos.

Respecto a la procedencia de su producción, las dos principales refinerías del país pertenecen a YPF: La Plata contó con 718.000 metros cúbicos procesados, seguida por Luján de Cuyo, con 588.000.

Por detrás quedó la refinería de Campana perteneciente a Axion Energy (parte de Pan American Energy Group), con 322.000 metros cúbicos elaborados. Por su parte, Dock Sud se le acercó con 303.000, refinería que en junio pasó a las manos de Mercuria Group, tras la compra de los activos de Raízen en Argentina (controlada por el grupo Cosan y Shell).

Cuál fue la capacidad instalada del resto de la industria

Los demás bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron las industrias metálicas básicas (75,4%), papel y cartón (68,1%), sustancias y productos químicos (65,6%) y productos alimenticios y bebidas (60,0%).

En contraste, por debajo quedaron los productos minerales no metálicos (55,5%), la edición e impresión (54%), la industria automotriz (45,%), los productos del tabaco (43,2%), los productos textiles (42,2%), los productos de caucho y plástico (39,6%) y la metalmecánica exceptuando automotores (38,7%).

La industria metalmecánica fue la «principal incidencia negativa» según el INDEC, ya que contó con una cifra inferior a la registrada hace un año, que fue del 46,0%. Cómo causa principal de esta baja se señalaron los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.