Una empresa china se instalará en Jujuy y fabricará celdas para baterías de litio

El gobierno de Jujuy anunció ayer por la tarde el convenio establecido con la empresa china Gotion Inc. para la instalación y fabricación de carbonato de litio y celdas para baterías del mismo metal. Según adelantaron, se ubicarán en la Zona Franca de Perico, al sur de la provincia.

El encuentro se realizó de forma virtual y estableció algunos puntos clave para el desarrollo del proyecto. El gobernador Gerardo Morales firmó con el presidente de la empresa Li Zhen, por un lado, la ubicación en Zona Franca, y por el otro, el acuerdo de emplear mano de obra 100% jujeña, que es «altamente capacitada», expresó el representante de la empresa, Fernando Leen.

El referente señaló que apuntan a empezar a invertir «para instalar una planta que estará en producción en aproximadamente un año, para producir carbonato de litio grado batería y luego vendrá la producción de celdas que serán utilizadas en nuestras fábricas de Alemania, India y Estados Unidos, proyectadas también para España y Vietnam«.

Destacó que Jujuy es «una de las provincias más avanzadas en la producción de minería de litio en el país», y con el desarrollo de la electromovilidad proyectado en el país, la empresa puede abastecer «en el futuro con autos eléctricos, sumándose de esa manera a Brasil como los principales mercados de Sudamérica».

Por esta razón, aseguró que el proyecto favorece no solo a la provincia si no también al país, porque no solamente se estaría exportando materia prima, sino que se comerciaría tecnología a través de las celdas de baterías. Esta iniciativa va en la misma línea de desarrollo tecnológico que propone el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) para potenciar el material en el país.

La empresa se dedica, entre otros productos, a la fabricación de baterías de litio para la industria automotriz en distintos países y ocupa actualmente el quinto lugar a nivel global en la materia, además de la producción de carbonato de litio grado baterías y celdas.

La firma fue fundada en 2006 y en mayo de 2015 se posicionó como la primera compañía de baterías de energía de China en entrar al mercado de capitales. Es una empresa que cuenta con ocho centros de investigación, tres en China y los restantes divididos en Japón, Singapur, Alemania y dos en Estados Unidos. En la actualidad tiene diez plantas de producción de baterías para automóviles.

Del encuentro vírtual participaron el presidente del Instituto de Investigación, Wang Qisui; el presidente del Centro Estratégico de Capital y Suministros de la empresa, Sun AiMing; el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Exequiel Lello Ivacevich; el presidente de Jujuy Energía y Minería. Sociedad Del Estado (JEMSE), Felipe Albornoz; Secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Miguel Soler, y el representante de la empresa, Fernando Leen.