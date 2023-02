Una escuela rural de Neuquén se abastece hace mas de 17 años con energía solar

La escuela rural 250 del paraje Media Luna abastece sus instalaciones con energía solar hace más de 17 años. Con 16 paneles cubren la demanda total del edificio. Su directora, Andrea Vásquez celebró el funcionamiento y aseguró que «nunca hubo problemas». El año pasado, el proyecto Permer adjudicó la licitación para instalar un nuevo sistema de generación eléctrica solar.

Los paneles «están andando bien. Han venidos dos o tres veces personal del ministerio de Energía de la provincia a renovar y a controlar el funcionamiento. Hace unos diez días vinieron», indicó Vásquez en diálogo con Energía On. La escuela tuvo una primera transición, donde cambiaron paneles de menor tamaño a los 16 que disponen de más celdas y que hoy están en funcionamiento.

En la actualidad, el colegio tiene heladeras, televisores y computadoras que se abastecen con la energía solar. «También tenemos computadoras personales que usamos acá para trabajar. Hasta ahora no hemos tenido problemas, son paneles bastante grandes», explicó. Al no estar conectada a la red eléctrica, lo que en la industria se conoce como offgrid, la escuela depende de los paneles y de un grupo electrógeno.

«Nos han recomendado que las baterías del grupo electrógeno se activen cada tanto. Las cargamos para que no se saturen o dejen de funcionar. Hasta ahora no hemos tenido problemas«, explicó. El grupo electrógeno se compone por un motor a combustión y un alternador, configurado de tal forma que produce energía eléctrica. Se usan generalmente cuando no hay disponibilidad de las fuentes verdes.

En el último relevamiento hace pocos días, reconocieron roturas en algunas celdas de uno de los paneles superiores. «Cuando hagan de nuevo el recorrido, lo van a traer«, señaló la directora.

La escuela tiene alrededor de 11 alumnos por año. Foto: gentileza Juan Guiñez.

Un dato no menor, es que se trata de la única escuela del distrito educativo 3 Zapala que funciona con el periodo septiembre-mayo. Por ende, durante los meses de menor radiación solar no requieren utilizar las instalaciones de forma regular.

La edificación alberga un jardín de infantes y estudiantes del nivel primario. Según reconstruyó el investigador histórico Ricardo Koon, entre 1980-1981 el gobernador Felipe Sapag inauguró la escuela primaria 50, rebautizada escuela 250. Está ubicada en el paraje Media Luna, en el departamento de Catán Lil a 120 kilómetros de Zapala y a 40 de Las Coloradas. Se puede acceder a través de la ruta provincial 20.

La escuela tendrá nuevos paneles

En octubre se adjudicó las obras para abastecer de electricidad a partir de energías renovables a 281 establecimientos públicos del país, entre ellos la escuela 250 del paraje Media Luna. La iniciativa surgió desde el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer) y la empresa encargada de disponer de equipos y efectuar la instalación del sistema es Multiradio S.A.

La potencia nominal de los paneles a instalar será de 3.000 Wp. Se trata de la máxima potencia que pueden generar en condiciones óptimas. Los que coloquen reemplazarán a los 16 ya existentes. La firma deberá desmontarlos como así también realizar la instalación interna y reconvertir las luminarias a LED. Por otra parte, el colegio dispondrá de baterías de 23 kWh.

Estas nuevas instalaciones no sólo abastecerán el edificio existente. En octubre del año pasado, el ministro de Gobierno y Educación de la provincia, Osvaldo Llancafilo anunció en un acto que «con una inversión de 23 millones de pesos se ampliará la escuela primaria 250 del Paraje Media Luna», por lo que también crecerá la demanda energética.