Vaca Muerta, a un paso de las 100.000 fracturas: la década del despegue definitivo  

Vaca Muerta está a punto de alcanzar un nuevo hito que marcará un antes y un después en el desarrollo de la actividad. Desde los primeros pasos de 2016 hasta hoy, la formación no convencional acumula 98.423 etapas de fractura. Con el impulso de un último año de actividad récord, la industria se prepara para celebrar su fractura número 100.000 durante este año.

Lo que comenzó hace casi una década con tímidos ensayos de 1.700 etapas anuales, se transformó en una maquinaria industrial de eficiencia. El 2025 no fue un año más: fue el año del despegue definitivo, donde se perforó por primera vez el techo de las 20.000 etapas, marcando un crecimiento interanual del 34% respecto a 2024.

En lo que respescta a diciembre de 2025, la actividad de fractura hidráulica en Vaca Muerta mostró una leve desaceleración durante diciembre de 2025, en línea con el comportamiento habitual del cierre de año. De acuerdo con los datos del sector, en el último mes de 2025 se realizaron 1.791 etapas de fractura, lo que representó una baja marginal frente a noviembre, cuando se habían contabilizado 1.822. Pese a esta reducción, el nivel operativo se mantuvo estable, cerrando un segundo semestre marcado por la regularidad.

En el detalle por operadoras, YPF volvió a encabezar la actividad con 778 etapas, aunque por debajo de las 934 registradas el mes anterior, explicando así gran parte de la baja mensual. Detrás se ubicaron Vista, con 260 etapas, y Tecpetrol, que alcanzó las 201. También mantuvieron un ritmo relevante Pampa Energía (158 etapas) y Chevron (124). Mientras la petrolera estatal concentró el ajuste intermensual, el resto de las operadoras amortiguó la caída total del mes.

En la comparación anual, diciembre quedó por debajo del promedio de 2025, que fue de 1.982 etapas mensuales. El año tuvo sus picos en mayo (2.588) y abril (2.214), pero el balance final es sumamente positivo: el año cerró con un total de 23.896 etapas de fractura, lo que representa un salto interanual superior al 30% respecto al 2024 , cumpliendo con las proyecciones más optimistas de la industria.

La actividad creció probando la calidad de la roca

Este crecimiento sostenido ha llevado a Vaca Muerta a un hito histórico. Desde 2016 a la fecha se han completado 98.423 etapas de fractura, rozando la barrera de las 100.000 en su primera década de desarrollo. Las expectativas de producción indican que este es solo el comienzo, ya que se prevé que la actividad continúe escalando para acompañar la duplicación de la producción proyectada para los próximos dos años.

Este incremento de las etapas de fractura refleja el ritmo de la actividad en Vaca Muerta, que ya representa más de dos tercios del total del gas natural y del petróleo que se extraen de todo el país. Pero también en ese reflejo lo que se observa es la eficiencia que lograron dar las empresas de servicios especiales que brindan estos servicios, ya que han logrado incrementar su nivel de trabajos mucho más que el aumento que tuvieron en los equipos de bombeo.

El bache 2020

La pandemia de COVID-19 frenó la inercia, cayendo a 3.276 etapas. En 2021 se superaron por primera vez las 10.000 etapas. Desde entonces, la curva fue exponencial: 12.522 en 2022, 14.747 en 2023 y 17.814 en 2024. En 2025 salto a casi 24.000 etapas muestra una madurez operativa que posiciona a la cuenca neuquina a nivel mundial. Si se cumplen las proyecciones para este arranque de 2026, Vaca Muerta superará la barrera de las 100.000 punciones históricas en cuestión de semanas, consolidando su estatus como el motor energético del país.

La clave de esto está en especial en los trabajos de simulfrac o dual frac, que en resumen, es la fractura en simultáneo de dos pozos utilizando los mismos equipos, dado que ya desde hace tiempo que son solo 13 los sets de fractura que hay en Vaca Muerta. Este tipo de trabajo permitió coronar un año de grandes avances, cuando se logró en desarrollo de YPF y con un set de SLB (la exSchlumberger) realizar 22 etapas de fractura en un solo día, en el que se bombeó de forma continua durante 21.4 horas.

De cara al 2026, las proyecciones elaboradas por Luciano Fucello (NCS Multistage) para la Fundación Contactos Energéticos anticipan un nuevo salto cualitativo. Se estima que se alcanzará el umbral de las 28.000 etapas de fractura, lo que significaría un nuevo crecimiento interanual del 22%. Con un núcleo de empresas de servicios consolidado, la formación no convencional se encamina a un año de máxima intensidad operativa.