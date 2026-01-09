Récord en Vaca Muerta: Loma Campana llegó a los 100 mil barriles diarios

La industria energética argentina alcanzó un hito inédito. Durante el mes de diciembre, el yacimiento Loma Campana, operado por YPF en sociedad con la estadounidense Chevron, registró una producción de 100.000 barriles diarios. Es la primera vez en la historia de Vaca Muerta que un solo bloque alcanza este volumen, consolidando su liderazgo absoluto en el sector.

Al respecto, el presidente de YPF, Horacio Marín, resaltó la importancia estratégica de este avance: «Estamos demostrando con hechos que el Plan 4×4 es el motor de nuestra transformación», afirmó. El directivo señaló que este logro es producto de una «alianza sólida y sostenida» con sus socios y del compromiso de los equipos técnicos, marcando el rumbo hacia el ambicioso objetivo de la compañía: generar 30.000 millones de dólares para el año 2030.

Liderazgo indiscutido

El salto de diciembre corona una tendencia que ya se vislumbraba en noviembre de 2025, cuando el bloque produjo 92.742 barriles por día. Con este crecimiento, Loma Campana recuperó la cima del ranking nacional. El cierre del 2025 dejó muy buenas noticias para la industria hidrocarburífera argentina que está transitando ya el camino de los grandes proyectos exportadores de Vaca Muerta. Y si del shale se trata, los últimos datos oficiales demuestran que, cual rey del fracking argentino, YPF alcanzó una marca envidiable a nivel mundial, pues superó los 400 millones de barriles de petróleo extraídos de Vaca Muerta.

Loma Campana funciona hoy como la gran referencia técnica para el resto de los proyectos no convencionales en el país. Su capacidad para combinar escala con aprendizaje acumulado permite que el petróleo de Vaca Muerta siga desplazando a la producción convencional, tanto en volumen como en relevancia económica para la Argentina.

Más allá del número simbólico, el desempeño de Loma Campana expone una transformación más profunda en la matriz petrolera argentina. La creciente participación de pocos bloques de alta productividad está redefiniendo la lógica del negocio, con operaciones cada vez más intensivas en capital, tecnología y eficiencia, y con una curva de aprendizaje que acelera los tiempos de desarrollo frente a los yacimientos convencionales.