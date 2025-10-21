Vaca Muerta imparable: disparó otro récord histórico en Neuquén con 566.900 barriles por día

Pese a las oscilaciones en los niveles de actividad que se dieron en los últimos meses, impulsadas en gran medida por el termómetro de un país en pleno debate electoral, Vaca Muerta sigue sacando chapa de ser un play de primera clase mundial. Tal es así, que el mes pasado marcó un doble récord: batió su propio récord histórico y con él impulsó la marca de la provincia de Neuquén a un nuevo hito.

Los datos corresponden a los registros oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación que se forman con la declaración jurada de cada petrolera que se presentaron ayer y que fueron procesados por EnergíaOn.

En total, los desarrollos de la provincia de Neuquén llegaron el mes pasado a los 566.966 barriles por día, un incremento del 3,54% sobre los niveles de agosto que habían llegado a los 547.545 barriles diarios. Este aumento de 19.421 barriles por día llevó así a anotar un récord histórico de producción para la provincia que capitaliza Vaca Muerta.

Y es que para poner en dimensión, el incremento en la cantidad de barriles extraídos de un mes al otro es tal que representa como haber sumado toda la producción de Río Negro, que es la quinta productora de petróleo del país.

Pero además, si se considera que las refinerías argentinas consumen cerca de 500.000 barriles por día de petróleo para elaborar los combustibles, este nivel de producción logrado en septiembre indica que tan solo con el petróleo de Neuquén se alcanzaría a cubrir la demanda del país, e incluso quedaría un resto para exportar.

Vaca Muerta tuvo su propio récord histórico

Como se marcó, el auge de Neuquén se debe al boom productivo de Vaca Muerta, que también en septiembre anotó su propio récord histórico. En total, la producción de petróleo shale (así se llama el petróleo que se extrae de la roca de Vaca Muerta), llegó el mes pasado a los 545.133 barriles por día contando solo los desarrollos de Neuquén.

Esto no solo deja en claro que el shale ya representa el 96% del petróleo de Neuquén, sino la magnitud del desarrollo de Vaca Muerta, que en poco más de una década desde el inicio de su exploración ya supera el medio millón de barriles por día.

En detalle, el salto de agosto a septiembre fue del 4,13%, adicionando nada menos que 21.643 barriles por día. Este auge permitió nuevamente compensar el declino del convencional, y es lo que se puede ver al notar que el incremento total de la provincia es menor que el de Vaca Muerta en sí.

Pero, además de Neuquén, Río Negro también cuenta con producción de Vaca Muerta. En este caso, se trata de los primeros tres pozos conectados hace un año atrás, que arrojaron el mes pasado una producción de 2.138 barriles por día, llevando así el total de la producción del petróleo de Vaca Muerta a los 547.271 barriles por día.