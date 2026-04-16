Segundo juicio por la muerte de Maradona: el neurocirujano Leopoldo Luque pidió declarar por sorpresa y se suspendió el testimonio de Gianinna

Leopoldo Luque y Francisco Oneto en el segundo día del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. (Foto: Clarín Fotografía)

Lo que se perfilaba como la jornada del esperado testimonio de Gianinna Maradona dio un vuelco absoluto en los Tribunales de San Isidro. El principal imputado, el neurocirujano Leopoldo Luque, solicitó declarar de forma sorpresiva, lo que obligó al Tribunal Oral en lo Criminal N°7 a suspender todas las declaraciones testimoniales programadas para este jueves.

Ante el pedido de Luque, la Fiscalía decidió cancelar la declaración de Gianinna Maradona, así como las del médico Juan Carlos Pinto y el policía Lucas Farías, quienes debían reconstruir las horas finales del «Diez». El Ministerio Público Fiscal argumentó que necesita tiempo para preparar el interrogatorio del acusado y solicitó un receso.

Tensión en la sala: el rechazo al «planteo televisivo»

El inicio de la audiencia, previsto para las 10:00, se vio demorado por un incidente legal que elevó la temperatura entre los defensores. Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, solicitó incorporar al expediente un fragmento del programa A dos voces (TN), donde habían participado abogados de la causa y uno de los acusados, el enfermero Mariano Perroni.

La fiscalía, a cargo de Patricio Ferrari, solo aceptó incluir las frases de Perroni, mientras que otros defensores calificaron el pedido de «locura» y «ridículo». Finalmente, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón rechazaron el planteo, al considerar que se trataba de «declaraciones extrajudiciales» sin validez para el debate oral.

Malestar y quejas por la «estrategia» de la defensa

La solicitud de Luque generó un fuerte clima de tensión y malestar entre los fiscales y los abogados querellantes. La acusación se quejó formalmente, alegando que el Tribunal les había exigido adelantar y ordenar cronológicamente a sus testigos para «mantener el orden del debate», una petición que paradójicamente había surgido del propio abogado de Luque, Francisco Oneto.

Pese a las protestas de las querellas, que intentaron que la indagatoria se pasara para la próxima audiencia, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón resolvieron a favor del médico:

Ratificaron que es un derecho constitucional del imputado declarar en cualquier momento del proceso.





del imputado declarar en cualquier momento del proceso. Dictaron un cuarto intermedio hasta las 12:00 , hora en la que Luque comenzará su exposición.





, hora en la que Luque comenzará su exposición. Exigieron a la defensa que, en adelante, intente respetar el cronograma establecido para no entorpecer la dinámica del juicio.

El detonante del pedido

La decisión de Luque de romper el silencio ocurre inmediatamente después de que el Tribunal rechazara el planteo de su defensa para incorporar videos del programa A dos voces como prueba. Ante este revés, el neurocirujano optó por ampliar su indagatoria, una maniobra que Burlando y el equipo de fiscales leyeron como una forma de «bloquear» la declaración de Gianinna en esta jornada.

Se espera que, a partir del mediodía, Luque brinde detalles sobre la internación domiciliaria en el country San Andrés y responda a las acusaciones de homicidio simple con dolo eventual.

Con información de Agencia Noticias Argentinas (NA)