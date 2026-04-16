Argentina y Brasil evaluaron rutas para exportar el gas de Vaca Muerta al país vecino

Entre las opciones figuraron trayectos por Bolivia, Paraguay, Uruguay, e incluso una conexión directa entre Argentina y Brasil. Foto: archivo.

Equipos técnicos de Argentina y Brasil concluyeron un documento donde se destacó el potencial de la nación como proveedor regional de gas natural a partir del desarrollo de Vaca Muerta. También se señaló al país vecino como un mercado con fuerte potencial de expansión de la demanda.

El estudio técnico se realizó en el marco del Grupo de Trabajo Bilateral (GTB) Argentina-Brasil, cuya finalidad fue evaluar distintas alternativas de infraestructura, interconexión y exportación de gas natural argentino hacia el mercado brasileño.

Tras un año de trabajo en conjunto, los equipos técnicos de ambos países aseguraron que la producción de la Cuenca Neuquina cuenta con el volumen necesario no sólo para garantizar gas para el consumo interno, sino además sostener compromisos de exportación a largo plazo.

De esta forma, se abriría una posibilidad para «profundizar la integración regional», ya que también se identificó a Brasil como un importante mercado en Sudamérica, que cuenta con el potencial de expandir su demanda a futuro, principalmente en el segmento industrial.

Para cumplir con este objetivo, el documento analizó distintas rutas para conectar los yacimientos argentinos con los centros de consumo en Brasil. Entre las opciones figuran trayectos a través de Bolivia, Paraguay o Uruguay, así como la posibilidad de una conexión directa entre ambos países.

Sin embargo, el informe advirtió que el éxito de estas opciones dependerá del desarrollo de nuevas obras de infraestructura en Argentina, haciendo foco en aquellos proyectos que permitan evacuar mayores volúmenes de gas que hoy genera Vaca Muerta.

Infraestructura: el Gobierno apuesta a la inversión privada

En ese sentido, Nación enfatizó en que estas inversiones se llevarían adelante desde el sector privado, indicando que la Ley Bases -aprobada en 2024- incentiva “la inversión privada en proyectos de hidrocarburos y habilita que cualquier interesado pueda obtener autorizaciones de transporte para construir y operar gasoductos y oleoductos”.

También se remarcó la figura de los “gasoductos dedicados” o “de acceso restringido”, pensados para promover mercados de exportación sin intervención estatal.

Además, aseguró que el desarrollo de la infraestructura necesaria señalada en el documento no se plantea desde un «esquema de planificación centralizada del Estado empresario«, sino desde «reglas claras» para fomentar que el sector privado invierta en este tipo de obras que lleven el gas nacional hacia otros mercados.

Cómo ejemplo de este modelo se señaló a la iniciativa privada para expandir la capacidad del Gasoducto Perito Moreno (anteriormente denominado Néstor Kirchner). Actualmente, la empresa TGS —que adquirió el ducto en octubre de 2025 mediante una licitación internacional convocada por ENARSA— es la encargada de ejecutar las obras de transporte para incrementar el flujo de gas hacia el mercado.

El documento fue realizado por un trabajo técnico conjunto durante 2025, con reuniones periódicas entre autoridades y equipos especializados de Argentina y Brasil, además de consultas con representantes de otros países de la región y con productores, transportistas y comercializadores del sector gasífero.