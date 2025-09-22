Por Vaca Muerta, Neuquén marcó en agosto el récord histórico de producción de petróleo

La calidad de la roca de Vaca Muerta es algo que ya no se discute a nivel mundial, y dentro de país es lo que acaba de explicar que en tan solo un mes la provincia de Neuquén haya sumado más de 18.000 barriles por día a su producción y anotado así el récord histórico de producción de petróleo. En agosto, se extrajo un total de 547.545 barriles por día, un volumen no solo nunca visto, sino que llevó al total nacional a quedar a un paso de superar el récord argentino de 1998.

Los datos corresponden a las declaraciones juradas que las empresas productoras de hidrocarburos de todo el país presentaron hoy ante el gobierno nacional y que fueron analizados por EnergíaON. Los mismos dan cuenta que en tan solo un mes, desde julio, la producción de Neuquén trepó un 3,44%, un dato para nada menor si se tiene en cuenta que julio ya había marcado un récord histórico.

En ese mes, todos los yacimientos de Neuquén aportaron 529.291 barriles en el promedio diario. Y ese valor ahora quedó chico, frente a los 547.545 que se contabilizaron en agosto y de los cuales, la enorme mayoría corresponde al crudo específico de Vaca Muerta, el shale oil.

Vaca Muerta dio otro salto e impulsó la producción del país por sobre los 800.000 barriles. (Foto: Matías Subat)

En total, este crudo liviano que se obtiene mediante el fracking llegó en agosto a los 525.519 barriles por día, lo cual es su propio récord histórico y deja en claro la relevancia de Vaca Muerta, pues representa que hoy todo el consumo de petróleo del país podría abastecerse de estos pozos no convencionales.

Pero es precisamente esta fuerte producción la que complementa al petróleo convencional que muestra el fenómeno opuesto y en agosto se ubicó por primera vez por debajo de los 300.000 barriles por día, con un aporte de 296.331 barriles diarios a lo largo y ancho del país.

Argentina, a un paso de batir el récord absoluto de 1998

Este desgloce de la producción deja en claro que sin el aporte de la producción de Vaca Muerta, hoy Argentina se encontraría en una situación más que compleja, con la necesidad de importar enormes cantidades de petróleo, pues como se marcó, el nivel de consumo promedio de las refinerías del país es de unos 500.000 barriles por día.

Mientras el shale oil compensa esta caída estrepitosa del convencional, un segmento en donde la madurez de los pozos mella la rentabilidad y explica la crisis financiera de varias de sus operadoras, el petróleo de Vaca Muerta avanza a pasos tan agigantados que no solo los 18.524 barriles diarios que sumó Neuquén en agosto representan casi como sumar toda la producción que tiene la provincia de Río Negro.

Sino que gracias a Vaca Muerta la producción de petróleo de Argentina está a un paso de batir el récord histórico de la era dorada del convencional, el de mayo de 1998 cuando se llegó -por única vez- a los 853.000 barriles por día.