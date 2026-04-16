Tres allanamientos en Mainqué terminaron con armas, celulares y 10 animales secuestrados

El procedimiento incluyó la intervención de brigadas rurales y personal de Criminalística en la zona de chacras de Mainqué.

La Policía de Río Negro realizó un operativo simultáneo en zona rural de Mainqué en el marco de una investigación por un hecho de abuso de arma que tramita la Fiscalía 5 de Roca. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron un revólver cargado, cartuchos, vainas servidas, teléfonos celulares y diez equinos sin identificación, en una intervención coordinada con distintas áreas policiales y organismos provinciales.

Allanamientos en tres domicilios

Las diligencias fueron solicitadas por la Brigada Rural y autorizadas por la Justicia. Los allanamientos se concretaron de manera simultánea en tres viviendas de la zona rural.

Del procedimiento participaron efectivos de la subcomisaría 66° de Mainqué, las Brigadas Rurales de General Roca, Valle Azul y Huergo, además del personal del Gabinete de Criminalística de Cervantes.

Fuentes policiales indicaron que entre los elementos hallados se encontraba «un arma de fuego tipo revólver» que tenía municiones en el tambor y estaba «en condiciones inmediatas de uso», un dato considerado relevante para la causa.

También secuestraron diez equinos

En paralelo, inspectores de la Secretaría de Ganadería provincial intervinieron sobre diez caballos que estaban sin identificación.

Los animales quedaron secuestrados en el marco de actuaciones por una presunta infracción a la Ley Provincial de Identificación Pecuaria, mientras se intenta establecer su procedencia.

El magistrado interviniente dispuso la notificación de las personas involucradas y ordenó avanzar con las actuaciones judiciales vinculadas a todos los elementos secuestrados.

Refuerzo en zonas rurales

Desde la fuerza señalaron que el procedimiento forma parte de un esquema de controles reforzados en áreas rurales para prevenir delitos y fortalecer la seguridad de productores y pobladores de la región.