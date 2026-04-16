Caso Loan Peña: cómo será el juicio y de qué se acusa a los 17 detenidos por la desaparición del nene en 2024

Faltan dos meses para que inicie el juicio por el caso de Loan Danilo Peña, el nene que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en Corrientes. El pequeño desapareció cuando tenía tan solo 5 años y hasta el momento, su paradero es un misterio.

La investigación puso en la mira a un total de 17 personas, siete por relación directa con la desaparición y otras 10 por otros delitos que rodean a la investigación. En las últimas horas se confirmaron detalles de cómo será el juicio y la acusación que recibirá cada uno de los involucrados.

Cómo será el juicio por la desaparición de Loan Peña

El debate oral comenzará el martes 16 de junio. El Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó la fecha y estableció que la primera audiencia iniciará a las 9 de la mañana.

El banquillo se dividirá entre los acusados por el expediente ‘Naranjal’ y los señalados por intentar desviar la investigación.

Las audiencias estarán a cargo de los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belfonte y Simón Pedro Bracco. En tanto la acusación oficial estará encabezada por el fiscal Carlos Schaefer y Tamara Pourcel.

El debate tendrá un formato de alternancia semanal. Es decir, la primera semana las sesiones serán martes, miércoles y jueves; mientras que en la segunda se realizarán los miércoles y jueves. El esquema se repetirá en forma sucesiva.

El Tribunal Oral Federal también determinó que el próximo 19 de mayo se concrete una nueva inspección ocular en las adyacencias del lugar en el que se vio por última vez a Loan con vida. Detallaron que se registrará el trayecto desde la casa de la abuela hasta el naranjal, la zona donde se halló el botín de Loan y el Hotel Despertar del Iberá.

De qué se acusa a los 17 detenidos por la desaparición de Loan Peña

Las audiencias se realizarán por partes. El primer grupo se compone por los acusados de sustracción y ocultamiento, estos son:

Laudelina Peña: tía de Loan, inicialmente fue una testigo pero luego fue imputada por plantación de evidencia (un botín del niño) y acusada de falso testimonio, además de sustracción de menores.

tía de Loan, inicialmente fue una testigo pero luego fue imputada por plantación de evidencia (un botín del niño) y acusada de falso testimonio, además de sustracción de menores. Bernardino Antonio Benítez, tío de Loan y esposo de Laudelina Peña : estaba con Loan al momento de su desaparición.

y esposo de Laudelina Peña estaba con Loan al momento de su desaparición. Carlos Guido Pérez : ex capitán de navío, esposo de Caillava, también estaba en el almuerzo y se considera que retiró al niño en su camioneta, donde hallaron rastros del niño.

: ex capitán de navío, esposo de Caillava, también estaba en el almuerzo y María Victoria Caillava : funcionaria municipal, estaba en el almuerzo. Es sospechada de haber actuado como receptora del menor junto con su marido. Antes de su arresto, sostuvo en declaraciones a TN: “Evidentemente, nos plantaron la ropa de Loan”.

: funcionaria municipal, estaba en el almuerzo. Es sospechada de haber actuado como receptora del menor junto con su marido. Antes de su arresto, sostuvo en declaraciones a TN: “Evidentemente, nos plantaron la ropa de Loan”. Mónica del Carmen Millapi : es la mujer que se encuentra detenida en Neuquén. Participó del almuerzo y acompañó a los niños al naranjal.

: es la mujer que se encuentra detenida en Neuquén. Participó del almuerzo y acompañó a los niños al naranjal. Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez , esposo de Millapi y amigo de Benítez, estuvo en la caminata con los niños al naranjal junto a su esposa Mónica.

, esposo de Millapi y amigo de Benítez, estuvo en la caminata con los niños al naranjal junto a su esposa Mónica. El excomisario Walter Adrián Maciel: el ex comisario de 9 de Julio estuvo imputado por encubrimiento agravado, pero ahora está procesado como partícipe necesario, agravado por ser funcionario público. Se lo acusó de entorpecer las primeras horas de investigación y no descartan «una participación activa en el ocultamiento del niño».

El segundo grupo está compuesto por 10 imputados que aparecieron en la investigación como «asesores» de la Fundación Lucio Dupuy bajo el pretexto de ayudar a la búsqueda. Todos están acusados de una variedad de figuras delictivas como privación ilegítima de la libertad, estafa calificada por defraudación a la administración pública y encubrimiento, a ello se suman cargos adicionales como suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio, violación de secretos y usurpación de títulos, imputados en distintos grados de participación.

En este grupo están: