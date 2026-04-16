Así es el refugio de amor en Aruba que eligieron Nicolás Cabre y Rocío Pardo para su luna de miel

Luego del vértigo de la temporada teatral y el gran paso de su boda, Nicolás Cabré y Rocío Pardo decidieron que era momento de una desconexión total. El destino elegido fue Aruba, el enclave paradisíaco del Caribe donde los artistas se instalaron para celebrar su amor en un entorno de ensueño, lejos de las cámaras de Buenos Aires.

El viaje es mucho más que una escapada: es el primer capítulo de su vida como casados en un refugio diseñado para que el tiempo se detenga.

Un refugio de lujo sobre el mar: así son las vacaciones de Cabre y Padro en Aruba

Para habitar el silencio, la pareja eligió un resort que redefine la exclusividad. El complejo cuenta con villas privadas construidas directamente sobre el agua, con techos de paja y estructuras de madera que parecen flotar en el Caribe.

Privacidad extrema: Cada unidad cuenta con su propia piscina privada y cubiertas diseñadas para evitar cualquier mirada indiscreta.

Cada unidad cuenta con su propia piscina privada y cubiertas diseñadas para evitar cualquier mirada indiscreta. Conexión natural: Con hamacas suspendidas sobre el océano y decks de madera, el refugio invita a contemplar el horizonte sin horarios ni presiones.

A través de sus redes, los protagonistas compartieron fragmentos de su intimidad, dejando ver la química que los une.

Días de playa: Se los vio disfrutando de caminatas por senderos selváticos y saltos al mar desde su terraza privada.

Se los vio disfrutando de caminatas por senderos selváticos y saltos al mar desde su terraza privada. Desconexión total: Lejos de la agenda mediática, Cabré y Pardo priorizaron el descanso, los atardeceres frente a la inmensidad del agua y el reencuentro íntimo.

La historia que nació de manera orgánica entre escenarios y ensayos hoy se consolida en el Caribe. Instalados en el que llaman el «país de la felicidad», Nicolás y Rocío celebran la solidez de su vínculo y la familia ensamblada que lograron construir. La luna de miel en este refugio exclusivo funciona como el cierre perfecto para una etapa de mucho trabajo y el inicio de un camino juntos que, según ellos mismos, apuestan a construir «disfrutando el presente sin distracciones».