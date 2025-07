Vaca Muerta: las pymes se unen por el Compre Neuquino y contra «las especulaciones de las operadoras»

Hay alerta entre las pymes petroleras de la provincia de Neuquén, que están viendo un freno de obras y proyectos de las principales operadoras de Vaca Muerta. En el último tiempo, las entidades de las ciudades de Añelo, Neuquén y Rincón de los Sauces observan que se trajeron contratistas de otras provincias y que luego esos operarios «fueron abandonados».

En diálogo con Energía On, el presidente de la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (Ceisa), Raúl Martín, indicó que las operadoras no transparentan sus programas de acción, que resulta en información clave para que las pymes locales puedan hacer sus ofertas, tener previsibilidad y, por supuesto, para ganar contratos. Si esos planes no están, la incertidumbre se confirma con pocas o nulas iniciativas de metalmecánica y desarrollo en los yacimientos, tanto shale como convencionales.

«Las distintas cámaras nos estamos nucleando en el reclamo, con Ceipa y Rincón, porque tenemos la misma percepción de lo que está pasando con la industria y a la espera de una respuesta», indicó Martín en el contacto con este medio. El objetivo es abrir el diálogo con las operadoras, a través de Provincia, y exigir que se cumpla la ley de Compre Neuquino -que fue debatida y acordada por todo el sector-.

Las cámaras denuncian que en el último tiempo se priorizaron contratos con empresas foráneas y con trabajadores de distintas provincias, a estos últimos «se les soltó la mano» una vez que terminó el proyecto. «La gente viene a buscar con todo derecho una vida mejor, pero las empresas los dejan, los abandonan», apuntó el presidente de Ceisa.

Las cámaras apuntan que la contratación de empresas en otros puntos del país se traduce en competencia desleal, porque incumple el Compre Neuquino y no tiene en cuenta las diferencias en los costos, por caso el precio de la electricidad más barato -en el litoral una fábrica puede pagar hasta seis veces menos que en la Patagonia, indican las pymes locales- o convenios colectivos de trabajo más flexibles.

El pedido urgente de las cámaras pyme de Vaca Muerta incluye que las operadoras transparenten sus planes de inversión para el segundo semestre del 2025, el cumplimiento «efectivo y real» de la ley de Compre Neuquino y la conformación de una mesa de trabajo regional para buscar acuerdos, soluciones y estrategias ante el panorama denunciado.

Rincón: "Númerosas pymes locales inmersas en la incertidumbre"

Las pymes de Añelo, Neuquén y Rincón están en alerta.

La Cámara Empresarial de la Industria de Rincón de los Sauces (Acipsars) expresó su respaldo a las posturas de Ceisa y Ceipa. «Se advierte con claridad la delicada situación económica y social que atraviesa la región de Vaca Muerta como consecuencia del freno en la actividad», subrayó la entidad rinconense sobre los comunicados emitidos por sus colegas.

«Hoy nos encontramos frente a un contexto de retracción de inversiones, paralización de obras y contrataciones, y pérdida de puestos de trabajo; mientras se sigue privilegiando el ingreso de empresas foráneas en detrimento de proveedores locales que han demostrado compromiso, competitividad, eficiencia y arraigo territorial», remarcó Acipsars.

Además, la cámara empresarial apuntó: «una vez más, se advierten numerosas pymes locales inmersas en la incertidumbre y cargadas de pasivos, mientras resaltan por mantener indemne el compromiso local y la responsabilidad social».

«Rincón, al igual que Añelo, sufre las consecuencias de esta lógica extractiva que precariza, deslocaliza y desintegra el tejido económico y social, obligando a los gobiernos municipales y al empresariado local a absorber el creciente costo social de un modelo que, lejos de promover desarrollo genuino, reproduce inequidades», destacó la comisión directiva en su comunicado.

Los comunicados de Ceisa y Ceipa

Motor. El grueso del empleo formal en Argentina es canalizado por pequeñas y medianas empresas.

Tanto la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (Ceisa) como la Cámara Empresarial, Industrial y Petrolera de Neuquén (Ceipa) emitieron comunicados, replicados por este medio, donde denunciaron la caída de las inversiones en Vaca Muerta, pymes locales desplazadas e incertidumbre en la industria en el caso de los campos maduros que traspasó YPF.

«Añelo no puede ni debe seguir siendo tratado como un campamento petrolero. Si Vaca Muerta es el motor del país, sus pueblos no pueden ser el depósito de los costos sociales del negocio energético», reclamó Ceisa en su comunicado, la cámara que nuclea a pymes con sede en el corazón de Vaca Muerta.

Por su parte, Ceipa expuso que las empresas de la región «se encuentran al borde de la paralización por la falta de respuestas concretas de las empresas operadoras en relación con sus compromisos e inversiones en la formación Vaca Muerta».