Weretilneck envió tres proyectos a la Legislatura para la sesión del jueves, y persisten bloques por resolver

El jueves será la sesión legislativa y, el miércoles, Labor resolverá el temario y la situación de dos bloques "en suspenso". Foto: Marcelo Ochoa.

Este lunes comenzará la ronda de las comisiones, como debates previos de la sesión del próximo jueves de la Legislatura.

Contrarreloj, el Poder Ejecutivo remitió el viernes sus proyectos para un llamado a sesionar que está fuera de su lógica programación, a partir de que partió exclusivamente del vicegobernador Pedro Pesatti. Es cierto también que la primera convocatoria recibida por los bloques establecía la reunión para el jueves pasado -es decir, el 28 de mayo- y, después, se postergó por una semana, aparentemente por un pedido del oficialismo para llegar con algunos proyectos en elaboración.

Presentaciones del gobernador

El principal expediente enviado se vincula con la adhesión de Río Negro al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), pensado para atraer pequeñas y medianas empresas vinculadas a desarrollos productivos y energéticos.

Esa ley nacional establece beneficios para micro y pequeñas empresas, a partir de inversiones entre los 600.000 dólares y los 9 millones de dólares. El texto provincial incorpora “un instrumento de simplificación del trámite de adhesión al régimen provincial”.

Otros dos expedientes del Poder Ejecutivo ingresaron, todos con acuerdo de ministros. Uno se refiere a la exención de Sellos y de Ingresos Brutos para las operaciones del laboratorio Profarse cuando el destinatario sean organismos provinciales, municipios o comisiones, mientras que el tercero se corresponde con una cesión del IPPV a Educación de un predio en Sierra Grande para la construcción de una escuela.

El resto del orden del día se conformará con iniciativas de los legisladores. Una tanda de ellos tiene los dictámenes correspondientes, mientras que otros serán analizados en las comisiones.

Este lunes, se reunirán las comisiones de Educación y de Asuntos Sociales, mientras que el martes será el turno del Plenario.

Figuran, entre los expedientes listos para llegar a recinto, un proyecto de JSRN para restringir las salidas transitorias y libertades condicionales, otro de regulación del uso de dispositivos digitales en las escuelas y, además, una iniciativa que otorga puntaje especial en la carrera docente a egresados de institutos de formación de Río Negro.

Bloques «en suspenso»

El miércoles se reunirá Labor, que preside Pesatti y se integra con los titulares de las distintas bancadas. Deberá definir el temario para la sesión del jueves, pero también reaparecerá la discusión política por la conformación definitiva de los bloques de Cambia Río Negro y La Libertad Avanza.

En diciembre, el vicegobernador autorizó la creación de Cambia Río Negro, que después fue bloqueada por el oficialismo y, por eso, esa bancada está actualmente “en suspenso” desde febrero.

Ese espacio está alineado con el diputado nacional Aníbal Tortoriello y se integra con Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti y Claudio Doctorovich. El gobernador Alberto Weretilneck objeta esa autorización de Pesatti y, por eso, la oposición expuesta por el presidente del bloque de JSRN, Facundo López, acompañado por los aliados.

A fines de abril, el vice adelantó la autorización parlamentaria para La Libertad Avanza, a partir de un pedido de César Domínguez y que, ahora, sumaría a Doctorovich y Martina Lacour, según recientes acuerdos de estos legisladores con el senador Enzo Fullone. En Labor, esta habilitación fue igualmente cuestionada y tampoco se completó su formalización.

Estas situaciones requerirán resoluciones, que aparentemente se encararán esta semana. La sesión del jueves estará rodeada de proyectos, pero también de discusiones y de acciones políticas propias de las configuraciones en marcha por los procesos electorales que llegan.