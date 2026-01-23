Vaca Muerta: Petroleros anunció un aumento salarial y se plantó contra la reforma laboral

En una masiva asamblea que según estimaciones oficiales congregó a 20.000 personas, las autoridades del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, anunciaron un incremento salarial del 3%, una mejora en el porcentual de zona y un bono de 500.000 pesos. A la vez, desde el gremio se remarcó que se oponen a una reforma laboral que afecte los derechos de los trabajadores.

Junto a un mensaje de acompañamiento a los trabajadores que fueron despedidos durante el 2025, dado que pese al auge de la producción de Vaca Muerta, hubo achiques y recortes, en especial en lo que hace a los servicios y el convencional, el titular del sindicato, Marcelo Rucci, detalló el acuerdo salarial sellado esta semana con las cámaras del sector.

En ese sentido, señaló que en el transcurso de este mes de enero se abonará un 3% de mejora salarial que estaba pendiente del acuerdo. Además se pactó que el concepto de zona sea del 5%, equiparando así a la Cuenca Neuquina con el resto de las cuencas del sur. El porcentaje adicional que no está homologado, será pagado como Bono Vaca Muerta, y será no remunerativo. En tanto que también se acordó el pago de un bono extraordinario de 500.000 pesos.

La asamblea se realizó esta mañana en Añelo.

En resumen, a pesar del tope del 12% anual de aumento salarial impuesto a nivel nacional, el gremio acordó:

• El 3% pendiente del acuerdo salarial se abonará en el transcurso de este mes.

• Se consolidó el 5% de zona. El porcentaje adicional que no fue homologado se pagará como Bono Vaca Muerta, de carácter no remunerativo.

• Pago de un bono extraordinario de $500.000 para cada trabajador del sector.

“El esfuerzo que se hace en Vaca Muerta tiene que ser reconocido. Estos logros no son de una comisión directiva: son de cada trabajador que participa, acompaña y está presente”, señaló Rucci, quien también aclaró que la paritaria vigente se extiende hasta el 31 de marzo, por lo que aún quedan por discutir y actualizar los meses de enero, febrero y marzo.

Rucci: estado de alerta y movilización contra la reforma laboral

En otro tramo de su discurso, el secretario general del sindicato petrolero más importante del país fue enfático al rechazar cualquier intento de avanzar con una reforma laboral que afecte derechos adquiridos.

“El riesgo empresarial no puede recaer sobre el lomo de los trabajadores. No vamos a aceptar multiplicidad de tareas, banco de horas, ni pérdida de condiciones laborales”, advirtió Rucci.

Rucci aseguró que el gremio está en estado de alerta y movilización contra la reforma laboral.

El dirigente remarcó que el sindicato mantendrá una postura de alerta y movilización permanente ante cualquier intento de vulnerar la dignidad de los trabajadores petroleros y sostuvo que “cuando tocan a uno, nos tocan a todos”.

En tanto que sostuvo que “sin los trabajadores, Vaca Muerta no sería nada. Las inversiones no pueden hacerse olvidándose de quienes ponen el cuerpo todos los días”.