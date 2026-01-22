Swap de activos en Vaca Muerta: YPF movió fichas y se quedó con tres áreas claves para el GNL

YPF y Pluspetrol confirmaron este jueves que firmaron el acuerdo de intercambio de activos en Vaca Muerta. Ambas compañías realizarán un swap con el fin de impulsar la formación no convencional de la cuenca neuquina.

A partir de esta operación, la petrolera de bandera adquiere la participación de Pluspetrol en los bloques Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas.

Todas estas áreas son estratégicas para el desarrollo del proyecto Argentina LNG, uno de los «pilares del crecimiento futuro de la compañía y de la generación de exportaciones energéticas para el país», resaltó YPF en un comunicado oficial.

Por su parte, Pluspetrol se incorpora como accionista de Vaca Muerta Inversiones, una sociedad controlada por YPF con participación en los bloques La Escalonada y Rincón de Ceniza.

Por el momento se desconoce qué porcentaje de participación tomaron tanto YPF como Pluspetrol, aunque sí indicaron que el intercambio de activos queda sujeto al «cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el acuerdo».

Los motivos detrás de la elección de bloques por parte de YPF

Las negociaciones entre YPF y Pluspetrol para adquirir el 100% de los tres bloques comenzaron hace varios meses, ya que de hecho Pluspetrol tiene esas áreas en su carpeta de activos a la venta desde principios de año, como parte del plan para centralizarse en los bloques que le compró a ExxonMobil, en el norte de la formación shale.

En este caso los tres bloques tienen como socio al 50% a YPF, y ninguno posee la concesión de explotación específica para encarar a Vaca Muerta. En el caso de las áreas Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva, son bloques que poseen concesiones convencionales; mientras que en Las Tacanas, las firmas tienen un permiso no convencional, pero no una concesión.

Los tres bloques se emplazan al norte de las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul, en lo que podría definirse como el extremo suroeste de Vaca Muerta, en una zona en la que se linda en un extremo con el bloque El Mangrullo pero en el otro extremo se llega hasta Fortín de Piedra.

La selección de estos bloques responde al objetivo de YPF de encarar la producción dentro de la ventana productiva de Vaca Muerta del gas húmedo, o wet, dado que desde esta zona los pozos aportarán tanto gas natural, como petróleo y líquidos como propano y butano.

Esta producción de diverso tipo es lo que le da más robustez al proyecto de GNL, pues según detallaron desde YPF se estima que la mitad de las exportaciones en término de dólares, corresponderán en realidad al petróleo y los líquidos que se extraerán junto con el gas.

Además, los bloques son linderos, una condición que permitirá que se desarrollen en hub, generando sinergia entre ellos y haciendo así más eficientes los trabajos tanto de nuevos pozos como la construcción de instalaciones de superficie.

Por último, y para tomar una dimensión de que lo que se negociaba en el intercambio, cabe recordar que a fines de septiembre Pluspetrol cerró la venta de dos áreas (una con concesión no convencional) a GeoPark por unos 100 millones de dólares.