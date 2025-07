Vaca Muerta: primeras pistas del plan de YPF y Vista para La Amarga Chica 

Tras adquirir el 50% no operado de La Amarga Chica en Vaca Muerta, Vista reveló cómo planea trabajar con YPF en el área. Miguel Galuccio, titular de la petrolera, dio detalles exclusivos sobre las primeras conversaciones técnicas y cómo buscan optimizar el desarrollo conjunto. Además, destacó que lograron un ahorro del 10% en los costos operativos en sus áreas operadas.

La firma presentó los resultados operativos y financieros del segundo trimestre del año, los primeros después de la adquisición de la participación que tenía la malaya Petronas en el bloque mencionado. El presidente y CEO de Vista estuvo a cargo de las novedades.

El impacto de la compra fue fuerte en la industria y rápidamente se reflejó en los principales indicadores de desarrollo de la compañía. Si bien la participación que adquirió la empresa es no operada, la producción que agregó a su porfolio en los últimos 12 meses, (contempla una campaña de conexiones de 47 pozos shale) le permitió alcanzar un salto de 79% interanual.

Presentación de resultados de Vista.

Respecto a sus operaciones en Vaca Muerta, el directivo explicó en qué consisten los tres pilares que le permitieron bajar los costos asociados a la perforación y completación de sus pozos en casi 1,4 millones de dólares por pozo.

La Amarga Chica vs. Bajada del Palo Oeste: comparación estratégica y desafíos

Durante la presentación Galuccio detalló las principales similitudes entre La Amarga Chica y Bajada del Palo Oeste que, además de ser áreas vecinas, es justamente donde la firma hizo punta de flecha en Vaca Muerta. Además ponderó que los resultados que se obtengan permitirán potenciar otros desarrollos de su porfolio en la región.

“Entendemos que hay una continuidad geológica entre un bloque y otro, con lo cual, tenemos la misma calidad de la roca. Si vemos la productividad promedio, el performance en la Amarga Chica es robusto, comparable 100% con el bloque que operamos”, Indicó Galuccio.

El directivo comentó que tienen “varias conversaciones” con YPF, y desde el desembarco compartieron vasta información técnica de ambos lados. “Estamos intentando, de manera progresiva, comenzar a trasladar las conclusiones a acciones concretas”, aseguró.

El acuerdo alcanzado entre ambas partes abrió una serie de posibilidades que pueden optimizar el desarrollo de ambos proyectos y que, hasta entonces, no eran posibles en términos de eficiencia, costos y límites.

Por ejemplo, ahora están alineados sobre la planificación de pozos en los límites de los bloques. Esto les permite evitar inversiones innecesarias y optimizar recursos, lo que en conjunto mejorará la eficiencia y el rendimiento de las operaciones en ambas áreas de Vaca Muerta.

Respecto a las diferencias entre un bloque y otro, ante la consulta de los analistas e inversores presentes, desde Vista comentaron diferencias en la productividad de los pozos, específicamente entre los picos y vida útil. No necesariamente responden a la calidad de la roca, ni a una buena o mala operación, sino a la manera de administrar el reservorio.

Estamos encontrando áreas de oportunidad para ambas partes, y seguramente, de estas discusiones, aplicaremos algunas ideas en La Amarga Chica y, por qué no, también en Bajada del Palo Oeste». Miguel Galuccio.

Describieron que el pico de producción promedio de los pozos (peak oil) es ligeramente más bajo en La Amarga Chica respecto de Bajada del Palo, sin embargo, la recuperación total esperada (EUR) es más alta en el bloque que opera YPF. Subrayaron que esto responde principalmente a las estrategias de gestión de flujos (choke), que varía entre operadores.

“Estamos encontrando áreas de oportunidad para ambas partes, y seguramente, de estas discusiones, aplicaremos algunas ideas en La Amarga Chica y, por qué no, también en Bajada del Palo Oeste (…) Sin ego y al final del día, ambos buscamos generar valor para nuestros accionistas”, cerró Galuccio.

Vista: Los tres pilares clave para reducir costos en Vaca Muerta

En lo que refiere estrictamente a las áreas que opera Vista, el principal indicador que se destacó en la presentación fue la reducción del 10% en los costos vinculados a los trabajos de perforación y completación de pozos. Y la clave del ahorro se puede englobar en tres pilares: Tecnología e Innovación, Gestión de Servicios, y, Estrategias de Contratos.

El primer pilar se subdivide en tres ejes: uso de arenas húmedas, perforación y fractura. Son procesos que tienen como origen los desarrollos no convencionales de Estados Unidos, adaptados a las características de la geología e insumos locales.

A finales de 2023, la petrolera comenzó a testear las arenas húmedas para los trabajos de fractura en Vaca Muerta y, tras cosechar los resultados esperados, decidieron masificar esta técnica para el resto de sus proyectos en la formación. “Esta decisión nos permitirá un ahorro importante: inmediatos y a futuro”, aseguró Galuccio.

Además de eliminar una de las etapas del proceso vinculado a la gestión de arenas de fracking (el secado), también se reduce la huella de carbono, porque la tarea se realizaba en hornos con gas natural con el consiguiente ahorro energético.

En paralelo, y también dentro del mismo pilar, la firma optimizó la eficiencia de perforación, específicamente en la construcción de la curva del pozo. Según se especificó, en la sección de curva se emplea un motor de fondo para realizar la perforación, y luego se utiliza el sistema de dirección rotativa únicamente para navegar y estabilizar la sección horizontal, lo que agiliza el proceso. Esto reduce la necesidad de una integración manual continua, ahorrando tiempo en la perforación.

Este enfoque redujo la necesidad de integración manual y logró ahorros de tiempo de alrededor de 16 horas por pozo». Miguel Galuccio.

“Este enfoque redujo la necesidad de integración manual y logró ahorros de tiempo de alrededor de 16 horas por pozo”, agregó el expresidente de YPF.

El último ejemplo que describieron en la presentación, enmarcado también en Tecnología e Innovación, es el monitoreo en tiempo real de los trabajos de fractura, para maximizar la efectividad de cada una y optimizar el uso de insumos clave.

Esto les permite modificar el programa de bombeo y evitar las fracturas “dispersas” que no aportan valor al contacto con la roca: es decir, fracturas que no aumentan el área productiva, sino que, en cambio, pueden causar filtraciones en microfracturas o conexiones no deseadas con otros pozos.

Abastecimiento y contratos para optimizar costos en Vaca Muerta

El segundo pilar que mencionó Galuccio para reducir costos tiene que ver con la renegociación de contratos de abastecimiento de bienes de consumo como combustibles, gasoil, agua, y fluidos de perforación. Aunque no mencionaron mayores detalles.

Por último, el tercer pilar refiere a un giro de timón en la estrategia contractual. Básicamente, la empresa migró de contratos integrales de servicio, a contratos individuales para tener mayor control sobre los costos.

“Durante los últimos 6 años, hemos revisado nuestra estrategia de contratos, que ha sido muy útil para poner en marcha y mantener Vista hasta ahora. Actualmente, estamos en un momento en el que la integración de todos los servicios ya no aportaba el valor que necesitábamos para seguir reduciendo nuestros costos”, explicó Galuccio.

Uno de los principales elementos de esta decisión es la no correlación en los costos de los contratos a nivel local, respecto de la volatilidad del precio del barril. Al comparar con lo que sucede en Estados Unidos en escenarios volátiles de precios, lo que identifican es que los costos no bajan a la misma velocidad, y se afecta la rentabilidad.

“Por eso, decidimos desagregar los servicios del equipo de perforación en contratos individuales. También implementamos otras medidas que, por su extensión, no puedo detallar aquí, logrando así reducir nuestros costos en general”, sumó el ejecutivo.

Como se indicó más arriba en este artículo, estos ajustes le permitieron a la empresa reducir los costos de perforación en casi un 10%. Pasaron de un costo por pozo de 14,2 millones de dólares a unos 12,8 millones de dólares.

Algo que es para destacar, teniendo en cuenta el know how acumulado y que, además, puede marcar tendencia en la industria local, principalmente en empresas de mayor estructura, cuyas cambios clave son más lentos.

Planes de Expansión: Vista aumentará la actividad en Vaca Muerta si mejoran los precios

Si bien la empresa todavía no comunicó su plan de inversiones para el año que viene, todavía tiene capacidad de transporte disponible que le permitirá aumentar las extracciones hasta 144.000 barriles por día, sin contar la cuota adquirida en el Vaca Muerta Oil Sur para 2027. Se espera que en el último trimestre de este año realicen un nuevo Invesrtoy Day donde detallarán su hoja de ruta a largo plazo y posibles inversiones futuras.

Lo que sí confirmaron desde la Vista es que tienen un plan preparado para incrementar la actividad en el último trimestre del año, en caso de que el escenario de precios internacionales arroje mejores perspectivas. E incluso también analizan ingresar al 2026 con un stock de pozos perforados y no completados, con una clara estrategia a largo plazo.