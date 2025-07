Cambio de control y extensión de plazos: los detalles del plan de Aconcagua Energía

Petrolera Aconcagua Energía volvió a notificar a la Comisión Nacional de Valores el trabajo que lleva adelante, ahora con el asesoramiento de VALO Columbus, para salir de la crítica situación financiera en la que se encuentra desde el mes pasado cuando no logró una colocación a baja exposición en la Bolsa de Nueva York y debió prorrogar el pago de un grupo de Obligaciones Negociables. El plan diseñado contempla no solo la extensión de los plazos, sino también el cambio de control de la compañía.

En una comunicación presentada este lunes a la CNV y fechada el domingo, la petrolera informó una extensa estrategia de acomodamiento, en lo que denominaron como el «proceso integral de reestructuración de pasivos», que además de la propia reestructuración de las Obligaciones Negociables, abarca al principal acreedor que es otra petrolera, Vista Energy, de Miguel Galuccio.

El vínculo entre las empresas proviene del acuerdo de farm-out por medio del cual las partes convinieron en febrero de 2023 la venta -con un plazo de pago hasta el 2027- de las áreas del convencional de Río Negro: Entre Lomas, Jagüel de los Machos, 25 de Mayo – Medanito y concesiones de transporte de otras dos áreas.

El acuerdo contemplaba que Aconcagua le abonaría a Vista el 40% de la producción, y una vez cancelado el 100% del monto de venta se realizaría la transferencia definitiva, que estaba prevista para el 2027. Estos valores son los que ahora Aconcagua Energía busca modificar.

La firma Aconcagua Energía fue fundada por Diego Trabucco (CEO) y Javier Basso (CFO).

La propuesta a Vista, que está sujeta a la aprobación del resto del plan de reestructuración financiera, contempla, por un lado bajar, al 20% el pago en producción, y por el otro, extender la fecha máxima de pago y cierre del proceso hasta el 2029.

Esta modificación o adenda del acuerdo de farm-out, va unida a la negociación abierta también con el segundo gran acreedor, que es la trader Trafigura, por los acuerdos de compra anticipada de petróleo.

En este caso, si bien se llegó al mismo acuerdo preliminar de no ejecución de la deuda hasta tanto se defina el proceso de reestructuramiento -informado a la CNV a principios de este mes-, la firma con sede central en Singapur no llegó aún a un acuerdo particular.

Sobre este punto, Aconcagua Energía informó que evalúan alternativas de nuevos financiamientos, como líneas de crédito y prepago de entregas de crudo.

Cambio de control en Aconcagua

La extensa comunicación presentada a la CNV hoy por la petrolera dio cuenta de que, entre otros puntos, el acuerdo con Vista «permanece sujeto al cumplimiento de condiciones, incluyendo la reestructuración consensuada de pasivos de la Sociedad, como así también a un cambio de control».

Desde Aconcagua Energía no se dieron más detalles acerca de cómo sería ese cambio de control de la petrolera, pero sí se detalló que la firma continuará notificando los avances de las negociaciones por la reestructuración cada diez días.

Con lo cual, se espera que antes de fin de mes la operadora, que cuenta con áreas tanto en Río Negro y Neuquén como en Mendoza, de a conocer el avance de las gestiones.