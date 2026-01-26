Vaca Muerta se expande: Río Negro adjudicó otro permiso de exploración a PAE

Vaca Muerta es hoy el motor energético de la Argentina y está en plena expansión. Así lo demuestra la adjudicación que hoy recibió la compañía Pan American Energy (PAE) para explorar el bloque Cinco Saltos Sur, un área lindera a los desarrollos en los que Phoenix Global Resources (PGR) ya puso en producción siete pozos con buenos resultados.

La novedad fue dada a conocer por el gobierno de Alberto Weretilneck, desde donde se indicó que la «adjudicación se concretó tras un proceso licitatorio en el que PAE presentó la mejor oferta técnica y económica», que como se marcó, es de 8.584.200 dólares y contempla un total de 1.716 unidades de trabajo y fue enmarcada en la licitación internacional 01/2025.

Además, la empresa deberá abonar 429.210 dólares en concepto de Aporte de Infraestructura al gobierno rionegrino, el equivalente al 5% de la inversión comprometida.

De dicho compromiso, aprobado por el Decreto 32/2026 que se publicó hoy en el Boletín Oficial de Río Negro, se desprende que la petrolera pautó la realización de un pozo exploratorio en el bloque que se extenderá en forma vertical por 3.000 metros hasta dar con la formación Vaca Muerta, y allí en forma horizontal recorrerá 2.000 metros más.

El resto de los trabajos se centrarán en los estudios geológicos y geofísicos, previos al pozo exploratorio, de cuyo resultado podrá valerse PAE para solicitar avanzar hacia una etapa de desarrollo con mayor actividad en la zona.

Dónde se ubica la nueva área petrolera

El área Cinco Saltos Sur tiene una superficie total de 252 kilómetros cuadrados y se encuentra en el extremo norte de Río Negro, en una zona de transición entre el Alto Valle y el límite con la provincia de Neuquén. Si bien es un bloque hidrocarburífero, no registra actividad desde hace más de 40 años, siendo su última fecha productiva 1979.

l bloque incluye geográficamente parte del Lago Pellegrini y el paraje El Arroyón, por lo cual los cuidados ambientales serán estrictos.

En este sentido, se detalló que todos los trabajos exploratorios deberán cumplir con los requisitos especiales como la elaboración de Estudio de Sensibilidad Ambiental y Social detallado, prestando especial atención a la zona de Perilago, el Arroyón y áreas de viviendas.

Con este bloque, ya son cinco las áreas del lado rionegrino de Vaca Muerta con actividad, una de ellas con concesión (Loma Guadalosa a PAE junto con TanGo Energy) y cuatro permisos exploratorios que como este son Cinco Saltos Norte (Capex) y Confluencia Norte y Sur, estas dos últimas áreas a cargo de PGR y en las que se han desarrollado los 7 pozos con buenos resultados de producción.