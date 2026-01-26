GNL: una firma india proveerá los caños para el primer gasoducto dedicado de Vaca Muerta a Río Negro

La india Welspun tiene llegada internacional. Aunque se destaca en textiles para el hogar, también es un importante fabricante de grandes tuberías de acero. (Foto: archivo).

Un nuevo actor internacional entró a la escena de la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) en la región. Se trata de la empresa india Welspun, que ganó la licitación organizada por el consorcio Southern Energy y será la encargada de proveer los caños para el gasoducto de 500 kilómetros que conecta Vaca Muerta con la costa de Río Negro. En la puja competía contra Techint, que a pesar de sus esfuerzos no pudo igualar su oferta.

En la puja por la licitación compitieron 16 empresas provenientes de España, China, Colombia, México, Japón, Grecia, Turquía, India y, por supuesto, Argentina. Para el final del proceso quedaban seis compañías con ofertas en disputa.

Se trata del primer gasoducto que se construirá en Argentina con dedicación exclusiva para la exportación, sin tener vinculación con las redes de gas de uso doméstico.

El factor del precio fue determinante: la oferta de Welspun apenas superó los $200 millones de dólares y fue un 40% más baja que la de Techint, que hizo varias mejoras para acercarse al valor de la compañía india, pero sin éxito alguno. Welspun coronó su oferta al aceptar mayor flexibilidad en la forma de pago y en las garantías, según informó el diario La Nación.

El consorcio Southern Energy, que llevó a cabo la licitación, es liderado por Pan American Energy (PAE), que posee el 30% del consorcio. También participan la petrolera de bandera YPF con el 25% del capital además de Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

Un golpe para la estrategia de Techint en Vaca Muerta

El resultado de la licitación significó un revés para los planes que tenía previsto Techint en Vaca Muerta, en un contexto donde las políticas de apertura comercial impulsan el auge del ingreso de productos importados.

Para dimensionar lo que significó el resultado, Tenaris, empresa del grupo Techint, es uno de los principales fabricantes de tubos sin costura a nivel mundial, y produce cerca del 25% de los caños utilizados por las petroleras en Estados Unidos para la explotación de shale oil y gas. Sin embargo, su peso e influencia no fueron suficientes para ganar una puja realizada en su propio país.

Welspun es un conglomerado industrial indio con gran peso a nivel internacional. Aunque se destaca a nivel mundial en textiles para el hogar, también es un importante fabricante de grandes tuberías de acero, importantes para el sector energético.

Opera en Estados Unidos, Europa y Asia, y a partir de su nuevo papel, tras el acuerdo con Southern Energy, refuerza su presencia en la Argentina.