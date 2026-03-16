Consultora posiciona a Vista como la petrolera más rentable del país y consolida el peso en Vaca Muerta

El fuerte crecimiento del shale en Vaca Muerta impulsa la rentabilidad y la expansión de reservas de las principales petroleras del país.

Un informe elaborado por RICSA ALyC sobre el desempeño del sector hidrocarburífero nacional muestra que Vista Energy se posiciona como la petrolera más rentable del país dentro del segmento upstream, seguida por Pampa Energía y YPF. El análisis compara producción, reservas, costos de extracción y rentabilidad de las principales compañías del sector y destaca el creciente protagonismo del desarrollo no convencional, especialmente en la formación Vaca Muerta.

En ese contexto, YPF se consolidó como la compañía de mayor escala del país dentro del upstream. La empresa registró ingresos por US$ 7.575 millones y un EBITDA de US$ 3.304 millones en este segmento, lo que representó cerca de dos tercios del EBITDA total de la compañía. Además, destinó US$ 3.368 millones a inversiones en exploración y producción durante 2025, posicionándose como el principal inversor del sector.

Cuadro elaborado por RICSA.

Por su parte, Vista Energy continuó fortaleciendo su posición como una de las compañías más dinámicas en el desarrollo de shale en Vaca Muerta. Al tratarse de una empresa enfocada exclusivamente en el upstream, la totalidad de sus ingresos proviene de esta actividad.

En 2025 alcanzó ingresos por US$ 2.474 millones y un EBITDA ajustado de US$ 1.596 millones, reflejando elevados niveles de rentabilidad vinculados a su fuerte exposición al shale oil. En paralelo, destinó US$ 1.331 millones a inversiones orientadas principalmente a la expansión de su actividad en recursos no convencionales.

En el caso de Pampa Energía, aunque se trata de una compañía diversificada dentro del sector energético, el negocio upstream continúa ganando peso dentro de su estructura. Durante 2025 los ingresos de este segmento alcanzaron US$ 740 millones y el EBITDA ajustado se ubicó en US$ 375 millones. La compañía también incrementó significativamente su nivel de inversión en esta actividad, con US$ 1.039 millones destinados al desarrollo, principalmente en proyectos de shale oil en la Cuenca Neuquina.

El informe también analiza la evolución de las reservas probadas. YPF alcanzó en 2025 un total de 1.284 millones de barriles equivalentes de petróleo (MMboe), lo que representó un incremento del 17% respecto a 2024. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el avance del desarrollo no convencional: las reservas shale aumentaron 32% interanual y pasaron a representar aproximadamente el 88% del total de reservas probadas de la compañía.

Vista, por su parte, alcanzó reservas probadas por 588,1 MMboe, lo que implicó un incremento del 57% frente al año anterior. Este crecimiento se explicó principalmente por el desarrollo de pozos en Vaca Muerta y por la adquisición del 50% de participación en el bloque La Amarga Chica, que amplió significativamente su base de recursos.

En el caso de Pampa Energía, las reservas probadas llegaron a 296 MMboe en 2025, con un crecimiento del 28% respecto a 2024. El aumento estuvo impulsado por una mayor cuantificación de reservas shale en la Cuenca Neuquina, donde los recursos no convencionales ya representan cerca del 69% de las reservas totales de la compañía.

La rentabilidad de Vista

Más allá de las diferencias de escala, el informe señala contrastes importantes en términos de rentabilidad operativa. Vista registró el mayor margen EBITDA dentro del segmento upstream, con 64,5%, impulsado por su fuerte orientación hacia la producción de shale oil. Pampa Energía alcanzó un margen de 50,7%, mientras que YPF presentó un margen de 43,6%.

El análisis del EBITDA por barril equivalente producido también muestra diferencias en la eficiencia operativa. Vista registró el valor más elevado, con US$ 13,82 por barril equivalente, mientras que YPF alcanzó US$ 6,27 y Pampa Energía US$ 4,44. Estas diferencias están asociadas, en gran medida, al mayor peso del gas natural en el mix productivo de las dos últimas compañías.

Cuadro elaborado por RICSA.

El estudio también analiza los costos de extracción. En el caso de YPF, el costo total se ubicó en aproximadamente US$ 11,6 por barril equivalente durante 2025. Sin embargo, existen diferencias relevantes según el tipo de recurso: mientras que en el segmento no convencional el costo ronda los US$ 4,6 por barril equivalente, en los activos convencionales asciende a cerca de US$ 26.

Vista Energy, en tanto, registró un costo de extracción de US$ 4,4 por barril equivalente, uno de los más bajos del sector. La compañía presenta un perfil productivo marcadamente petrolero, con cerca de 87% de petróleo y 13% de gas natural medido en barriles equivalentes, lo que contribuye a explicar sus elevados niveles de rentabilidad operativa.

Cuadro elaborado por RICSA.

El informe también analiza la capacidad de las compañías para sostener su crecimiento productivo a través del ratio de reemplazo de reservas (RRR). En 2025, Vista registró el nivel más alto con un 605%, seguida por Pampa Energía con 323% y YPF con 243%, lo que refleja una significativa incorporación de reservas impulsada por el desarrollo no convencional en Vaca Muerta.

Cuadro elaborado por RICSA.

En conjunto, el estudio concluye que el modelo de negocio altamente focalizado de Vista en el shale oil explica sus mayores niveles de rentabilidad. La compañía cuenta con un portafolio de activos más concentrado en petróleo no convencional, opera con una estructura corporativa más simple y presenta altos niveles de productividad por pozo, factores que permiten sostener costos competitivos y una mayor eficiencia operativa.

En paralelo, el informe subraya que el crecimiento del shale se consolidó como el principal motor del sector energético argentino, con un peso cada vez mayor dentro de las reservas, la producción y las estrategias de inversión de las principales compañías del país.