VMOS acelera en su camino hacia Punta Colorada

El 8 de noviembre de 2024 el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) quedó aprobado para acceder al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). La obra, que significa una inversión de 3000 millones de dólares, tendrá una traza desde Allen hasta Punta Colorada donde habrá un puerto dedicado a la exportación de petróleo.

Desde el inicio de la obra, a comienzos de este año, el avance es del 27% a la fecha. El primer tramo del oleoducto, desde Allen hasta Chelforó, se encuentra finalizado con 110 km de obra lineal. En estos momentos avanza el tendido de ductos desde Chelforó hacia el sur. En la estación cabecera de Allen se completaron los pisos de los dos tanques.

En la zona atlántica, en Punta Colorada, la compañía ya completó el movimiento de suelos preliminar de la terminal portuaria e inició la construcción del piso de los tanques. Además, las ofertas de distintas empresas de ingeniería y construcciones están siendo evaluadas para avanzar en la obra marina, con la instalación de dos monoboyas.

“La posibilidad de operar con grandes buques exportadores nos permitirá habilitar la oferta de petróleo argentino a mercados lejanos de manera competitiva, en particular Europa y Asia donde la exigencia de fletes bajos sólo puede cumplirse con este tipo de navíos de gran porte”, dijo Gustavo Chaab, CEO de VMOS, en diálogo con EnergíaON. “Además, el despacho y transporte de crudo a través de instalaciones completamente electrificadas permite minimizar la huella de carbono del ciclo productivo”, expresó el directivo.

VMOS se constituyó como una compañía que tiene como socios a YPF, Pluspetrol, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Shell, Tecpetrol y también la estatal-provincial GyP como accionista Clase B. “Si bien cada empresa vela profesionalmente por sus intereses, en este caso convergen los objetivos particulares y generales dadas las características del proyecto», explicó.

«El resultado es un espíritu muy colaborativo, con exigencias de los más altos estándares de sustentabilidad y transparencia, asegurando la licencia para operar tanto en el corto como en el largo plazo. A pesar de la natural competencia en exploración, producción y comercialización, el entorno de trabajo favorece el crecimiento de la industria”, indicó.

Además, Chaab resaltó el trabajo conjunto que con el gobierno de Río Negro y sus comunidades locales como factor fundamental para ejecutar esta obra que es todo un hito para el desarrollo energético argentino.

VMOS tiene como carácter único sus enormes tanques en Punta Colorada, de 120.000 metros cúbicos (equivalente a 750.000 barriles de crudo) de capacidad cada uno. Esto facilitará la carga de grandes buques de hasta 2 millones de barriles, permitiendo una logística competitiva para el crudo argentino.

“Durante todo este tiempo, el principal desafío que encontramos fue impulsar la capacidad para ejecutar grandes obras desde el ámbito privado, lo que implicó desarrollar recursos humanos y empresariales, y conseguir el ‘project finance’, o financiamiento privado, más grande de la historia argentina para materializar el proyecto”, afirmó Chaab.

“Liderar una obra de infraestructura que pone en valor el shale oil de Vaca Muerta representa un gran orgullo y, a la vez, un enorme desafío para quienes participan tanto en la construcción como en la operación futura. El proyecto habilitará exportaciones adicionales de hasta 550.000 barriles por día, lo que equivale a 13.000 millones de dólares anuales a precios actuales, entre el 40% y 45% del valor de las exportaciones agroindustriales argentinas”, reflexionó Chaab.

Con el proyecto de traza del oleoducto, y el montaje de playa de tanques en marcha, la empresa VMOS habilitó su página en Internet (vmos.ar). Allí se pueden conocer los detalles del proyecto, su alcance y objetivos, y también realizar consultas.