Vaca Muerta não tem fim: cuánto gas le puede comprar Brasil a la Argentina

Brasil cuenta con una matriz eléctrica que viene en un 90 % de fuentes limpias, sobre todo hidroeléctricas, eólicas y solares. No obstante, esa misma fortaleza tiene un “Talón de Aquiles”: la intermitencia. Un informe del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, presentado en el “Cambras Business Day”, pone cifras este desafío. Según el documento al que accedió EnergíaON, entre 2025 y 2034 la demanda de gas del gigante sudamericano crecería entre 40 y hasta 50 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d), principalmente por un incremento de consumidores industriales y para generación eléctrica.

El informe advierte que existe en Brasil una demanda insatisfecha o “reprimida”: sectores como la petroquímica, los fertilizantes, el acero, la cerámica o el vidrio quieren consumir más gas, pero no acceden a precios competitivos ni a volúmenes suficientes.

Mauricio Abi-Chahin, presentador del estudio y coordinador de Política Sectorial del MME, consideró que una legislación robusta, integrada y nacional, más una planificación adecuada de infraestructura y tarifas/precios razonables son parte de la solución. “Es necesario tener una remuneración adecuada al riesgo empresarial que remunere adecuadamente al inversor principal, quien ocupa la posición, pero que no sea tan alta que impida la oferta de otros. Esto también ocurre en otros sectores, como por ejemplo el eléctrico”, sostuvo en la exposición en el Malba.

Para Gustavo Pérego, director de Negocios LatAm de Abeceb, hay otro factor que impide a los brasileños contar con gas propio. “Hoy por hoy ellos producen la misma cantidad de gas que Argentina, solo que mucho de ese gas se usa para reinyectar y hacer más barato la producción de petróleo en el offshore”, detalló.

El estudio oficial del MME detalla que si el gas se ofrece por debajo de 10 dólares por MMBTU, los actuales consumidores industriales reactivarían rápidamente su consumo. Pero que si el precio baja a menos de 7 dólares por MMBTU, aparecerían nuevas plantas y proyectos industriales que hoy están frenados.

AbiChahin dijo que el objetivo es aumentar el suministro al mercado brasileño, para a precios más competitivos. “Hoy en día, se dice que el gas en Brasil es muy caro. Uno de nuestros intereses es precisamente aumentar la oferta, pero también reducir su coste, y podemos aumentarla facilitando el acceso, reduciendo dificultades y barreras de entrada”, advirtió.

Hoy, Brasil suma gas por las UPGNs -unidades de procesamiento- instaladas en varios puertos para importar GNL y tratar el GLP de las plataformas offshore. Además, reactivó el gasoducto GasBol con Bolivia, aunque hoy solo abastece 10 Mm3/d de los 30 millones de capacidad ¿Por qué? Porque Bolivia se quedó sin gas y Argentina, que reconvirtió el caño para exportar desde Vaca Muerta, apenas puede aportar esporádicamente entre 5 y 8 millones.

A esa demanda industrial “insatisfecha” se suma la de las termoeléctricas, que cumplen el papel de seguro para el sistema eléctrico. Según la hidraulicidad de cada año y la expansión renovable, las usinas a gas podrían requerir entre 10 y 20 MMm3/d adicionales. El resultado es claro: hacia 2034, Brasil necesitará un piso de 30 millones y un techo de 50 MMm3/d más de gas.

Brasil ya firmó un Memorando de Entendimiento con la Argentina para avanzar en la integración gasífera. Y también negocia con Bolivia y mantiene diálogos en el marco del Mercosur y la Olade para garantizar una integración energética más profunda en la región. El informe, en su etapa final, recomienda trabajar en una convergencia regulatoria que facilite los contratos entre países; evaluar la infraestructura de transporte y procesamiento necesaria; y asegurar precios competitivos que hagan viable el suministro sostenido.

Del lado argentino, la oportunidad es concreta. Vaca Muerta ya comenzó a exportar gas a Brasil a través de Bolivia y cuenta con contratos autorizados por 10,5 MMm3/d, con solicitudes que podrían elevar ese volumen a 15 millones. Y los proyectos de GNL para salir en barco por Río Negro avanzan burocráticamente, RIGIs mediante. Pero, ¿qué más se puede hacer?

Para Soledad Lysak, de TotalEnergies, desarrollar más infraestructura para llegar a un precio competitivo. “Necesitamos que toda la cadena pueda bajar sus costos, incluido Brasil y Bolivia, siendo que todo el gasoducto GasBol está amortizado. Bolivia ya ha dado algunos indicios, ahora se debería poder firmar contratos a largo plazo que sean respetados por los tres países, para poder generar las inversiones que necesitamos en Argentina”, señaló Lysak. Y recordó que su compañía ya exportó gas desde Tierra del Fuego al sur de Brasil.

Lo cierto es que para Brasil, importar gas desde Vaca Muerta implica reducir su dependencia del GNL importado -mucho más caro y con largas distancias de flete y garantizar un abastecimiento competitivo para su industria y su sistema eléctrico. Para Argentina, significa un mercado de gran escala y geográficamente cercano, ideal para monetizar su abundancia de shale gas y justificar las inversiones multimillonarias en gasoductos y plantas de GNL.

Entre 2025 y 2034, Brasil necesitará hasta 50 Mm3/d adicionales de gas natural, con un piso asegurado de 30 millones solo para su industria. En esa ecuación, Vaca Muerta aparece como el socio natural: tiene recursos, capacidad de expansión y cercanía logística. La integración energética regional ya no es una aspiración diplomática: es una necesidad económica y estratégica para ambos países.