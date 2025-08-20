YPF aumenta el descuento nocturno para la carga de combustibles a partir de este jueves: los detalles

Semanas atras YPF anunció la puesta en marcha de un nuevo diagrama de precios variables por hora. Esta nueva modalidad hace que cargar combustible por la madrugada sea más barato. Hoy, anunciaron un incremento en los descuentos.

Según explicó YPF, a partir de las 00 de este miércoles 20 de agosto, el descuento por carga nocturna será de un 6% para todos los combustibles sin tipo «a excepción del gasoil Grado 2 que cuenta con un tope de 150 litros mensuales».

Además, indicaron que todos los que carguen entre las 00 y las 6 accederán a este «beneficio abonando con la app de YPF». Sumado a esto, las estaciones en donde se puede hacer «autodespacho» tendrá un descuento del 3%, totalizando un ahorro del 9% en la carga de combustibles.

Micropricing: el modelo de YPF que ya se aplica en todo el país

El sistema ya rige en todas las estaciones sin excepción, tanto las que son gestionadas por Opessa como las privadas. La flexibilidad de esta metodología permite corregir precios varias veces al día si fuera necesario.

El sistema modifica los precios del combustible según la demanda, el flujo vehicular y la competencia en cada zona.

La medida busca ajustar los valores de manera localizada y dinámica. El modelo opera a través del Real Time Intelligence Center, que monitorea 170 corredores distribuidos en todo el país.

Allí se analizan variables como la cantidad de autos, la ubicación de las estaciones y la presión competitiva. Según esos datos, los precios pueden subir, bajar o mantenerse sin cambios.