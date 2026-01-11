YPF inauguró su primera «estación móvil» en la Costa: tecnología remota y un módulo Full autónomo

En plena temporada alta, YPF puso en marcha en la ciudad de Pinamar su primera estación de servicio móvil, un desarrollo inédito en Argentina diseñado para trasladarse geográficamente según la demanda estacional. La unidad apunta a un público que busca agilidad, ofreciendo una experiencia tecnológica y operación monitoreada en tiempo real.

La nueva estación está ubicada estratégicamente en la Avenida Libertador, entre Selene y Poseidón. Según detalló la compañía, la estructura permite abastecer a dos vehículos en simultáneo (exclusivamente con combustibles premium) y cuenta con un módulo FULL autónomo, pensado para resolver compras rápidas sin demoras.

El debut de la desregulación

Este lanzamiento no es casual. Se trata de la primera unidad que opera bajo el paraguas de la Resolución 504/2025 de la Secretaría de Energía, que reglamentó el decreto de enero de 2025 estableciendo un nuevo marco para el abastecimiento de combustibles, permitiendo formatos más flexibles como las «estaciones de cercanía móviles».

La inauguración fue encabezada por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, junto al intendente local Juan Manuel Ibarguren. «Sabemos que en el verano los destinos turísticos necesitan más y mejor servicio. Queremos que las familias y los vecinos encuentren un lugar confiable y ágil», señaló Marín sobre la estrategia de estar más cerca del cliente.

Descuentos en la Costa y Bariloche

En paralelo a la infraestructura, la petrolera activó su paquete de beneficios para la temporada de verano 2026, que incluye a los principales destinos turísticos del país, entre ellos Bariloche y Villa Carlos Paz, además de la Costa Atlántica.

Los socios de ServiClub podrán acceder a un descuento de $20.000 en gastronomía, servicios de playa, estacionamiento y actividades recreativas. El beneficio se obtiene canjeando 500 puntos a través de la App de la compañía y aplica en paradores seleccionados.