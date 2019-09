Entregaron tablets a adultos mayores

El intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio Quiroga felicitó a los primeros beneficiados e hizo entrega de la herramienta tecnológica.

El objetivo del plan +Simple es familiarizar a las personas mayores con la tecnología y que puedan utilizarla tanto para entretenimiento como para acceder a trámites y procesos institucionales.

El jefe comunal animó a los adultos mayores a integrarse con el mundo digital y expresó “Hay que amigarse con el mundo digital, esto llegó para quedarse. Me llena de satisfacción que estén ustedes acá, seguramente les pedirán a los nietos que les den una mano porque no es motivo de vergüenza no saber. Tenemos que comprender que son los momentos que nos tocan vivir, y en vez de rechazarlos, hay que abrazarlos”.

Los beneficiados son jubilados que cobran la mínima a través del ANSES. La subsecretaria de Desarrollo Humano, Yenny Fonfach explicó “Para que los jubilados accedan a este dispositivo se hizo un trabajo con los clubes de la tercera edad y delegaciones de la Municipalidad, luego de un convenio con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)”.

Fonfach indicó que hay 2000 abuelos inscriptos y que el objetivo es llegar a 5000. Por lo que todavía hay 3000 vacantes disponibles para los adultos mayores que quieran acceder al beneficio. Los jubilados que todavía no se inscribieron pueden hacerlo en la página www.massimple.gob.ar y completar los pasos de inscripción. Además se puede realizar el trámite en cualquiera de los Centros Integrales y NIDO de la ciudad. Otro punto de inscripción es en la dirección de Adultos Mayores ubicada en México 1400 y el Punto Digital de la Estación Terminal de Ómnibus (ETON) en el horario de 8 a 15. Las condiciones es que debe ser mayor de sesenta años y percibir una jubilación mínima a través del ANSES.

El gerente ejecutivo del ENACOM, Federico Storni indicó “Incluir a los adultos mayores que cobran la mínima en el mundo digital a través de una tablet, lo más importante de esto es el software que se llama +Simple que es muy intuitivo y que busca que sea la primera inclusión en el mundo digital de un grupo de ciudadanos que por lo general no están acostumbrados a interactuar con las políticas digitales”.

Los beneficiarios son Roberto Mora, José Arias, Dora Rosas, Inelda Sandoval, Ida Linares, Flora Buchili, Antonia Lozano, Eva Jauregui, María Castro, Iris Pacheco, María Castro, Alfredo Eduardo Brown, Margarita Reyes, Daniel Inostroza, Rosa Contreras, Ana Ledesma, , Leontina Molina Rivas, María del Carmen Laurito, Beatriz Moreno, Ramona Carbajal, Marga del Valle Ogas, Mónica Quintans, Mercedes Varas, Marta Purich, Rosa Llanquiman, Inelda Saldoval, Esther Figueroa, Haydee Villegas, María Cristina Cabrera, Alicia Mabel Antonini, y Quintana Fresia.