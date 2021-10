Epen ya ingresó a reestablecer el servicio de luz en Mari Menuco

EPEN ya pudo ingresar a la Subestación Mari Menuco para restablecer el servicio de luz tras el "bloqueo" llevado a cabo por la comunidad mapuche Kaxipayiñ. Este corte afecta a alrededor de 600 usuarios de la Villa. Al respecto, la comunidad mapuche aseguró que no estaban negando la entrada al predio, si no que desde el organismo no solicitaron el permiso para llevar adelante las reparaciones.

El presidente del Club Mari Menuco, Roberto Rapaz, dijo para Radio Cumbre que “el Club Mari Menuco termina siendo rehén de todas las situaciones” ya que, en este caso, está averiado el transformador que provee energía eléctrica al sector. Pasado el mediodía, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) pudo ingresar con custodia policial y está llevando adelante las reparaciones correspondientes en la línea de media tensión Planicie Banderita-Añelo.

Por el bloqueo los trabajos de reparación se vieron demorados desde ayer por la tarde hasta hoy. Sin embargo, Personal del Ente ya pudo verificar las instalaciones e ingresaron un nuevo trasformador para reemplazar el antiguo y reestablecer el servicio hoy por la tarde "si no surge ningún inconveniente", señalaron.

Nahuel comentó esta mañana en diálogo con Radio Capital que las personas reunidas en las afueras de la subestación son parte de la comunidad Kaxipayiñ. Sin embargo, explicó que no se trataba de un bloqueo sino que se llevaba a cabo una vigilia a la espera de los resultados del diálogo que se mantuvo con funcionarios de provincia y Nación que “concluyó con final feliz”.

Nahuel se refirió al Ente y aseguró que tienen una “metodología pésima que utilizan que es no pedir permiso”. Agregó: “No es que el EPEN entra a una tierra del EPEN o a una tierra de los privados de Mari Menuco, está entrando al territorio de la comunidad mapuche Kaxipayiñ. Entonces no es que estamos bloqueando, no pudieron ingresar porque está el acceso cerrado”.