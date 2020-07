“Éramos 10 sin barbijo, tomando mate, en un espacio de 2 x 2”

La falta de cuidado y de elementos de prevención frente al coronavirus en el sector de la planta de agua potable, fue denunciada en sede policial CENAF n°5 por un empleado municipal de Rincón de los Sauces, quien incluso relató que fue debió participar de “una reunión de unos 10 trabajadores, sin barbijo, en un espacio de dos por dos metros, todos tomando mate”.

La exposición policial, a la que accedió RÍO NEGRO, fue realizada el sábado pasado. El empleado expuso que es “operador del tanque pulmón de agua ubicado en calles Río Agrio y Trocoman”. Y relató: “Mis jefes me mandaron a realizar otro trabajo que no corresponde a mi función, pues yo tengo que quedarme a cuidar y resguardar el sector donde se encuentra el tanque de agua y evitar que alguna persona tire algún elemento o líquido que perjudique a la población”, pues ese tanque abastece a la población”.

Facsímil de la denuncia policial realizada por el trabajador municipal.

Continúa: “Mis jefes me mandaron a hacer recorridos a otros lugares, para lo cual debí descuidar mi lugar de trabajo. Si llegara a pasar algo ellos deberían ser responsables”.

Explicó el denunciante que no fue notificado de norma alguna del cambio de tareas. El sábado -señala- uno de los jefes le envía un mensaje telefónico informándole que “debíamos reunirnos en el sector donde trabajamos. A las 12 éramos 10 personas, todas tomando mate, sin barbijo y en espacio de 2x2. No cumplieron ninguna medida de prevención relacionada al covid-19”. Dijo además que -pese a que se les hablaba de un “decreto” por el cual se les “quitaba horas extras sábado, domingo y feriados”, nunca se les exhibió” la norma “ni fuimos notificados”. Explicó el denunciante (cuyo nombre se preserva al igual que el de sus jefes hasta tanto se determinen responsabilidades), que “nunca he faltado a mi trabajo. No planteo nada fuera de lo legal. Solo hago la denuncia para resguardar mi integridad física y prevenir enfermedades”.